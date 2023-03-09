8 milyon liralık soygun yapmışlardı! 'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL'lik soygun yapan "Altın Kızlar" adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık 2022'den bu yana yürütülen çalışmalarda, "Altın Kızlar" adlı hırsızlık çetesinin 35 farklı hırsızlık olayına karışarak, ikametlerden 8 milyon TL'lik soygun yaptığı tespit edilmişti.

YAPILAN ARAMALARDA ADETA CEPHANELİK BULUNMUŞTU!

6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek, 40 adet kartuşlu fişek, 18 adet kol saati, 17 çift altın küpe, 4 adet altın bilezik, 6 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 avro para ele geçirilmişti.

36 ZANLI TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 zanlı, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı. (İHA)





