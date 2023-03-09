HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 8 milyon liralık soygun yapmışlardı! 'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

8 milyon liralık soygun yapmışlardı! 'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

09.03.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 milyon liralık hırsızlık yapan "Altın Kızlar" çetesine operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 36 çete üyesinden 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Öte yandan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 milyon liralık soygun yapmışlardı! 'Altın Kızlar' çetesine yönelik operasyonda yeni gelişme: 36 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL'lik soygun yapan "Altın Kızlar" adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık 2022'den bu yana yürütülen çalışmalarda, "Altın Kızlar" adlı hırsızlık çetesinin 35 farklı hırsızlık olayına karışarak, ikametlerden 8 milyon TL'lik soygun yaptığı tespit edilmişti.

k1

YAPILAN ARAMALARDA ADETA CEPHANELİK BULUNMUŞTU!

6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek, 40 adet kartuşlu fişek, 18 adet kol saati, 17 çift altın küpe, 4 adet altın bilezik, 6 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 avro para ele geçirilmişti.

k2

36 ZANLI TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 zanlı, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı. (İHA)

k3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu...Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu...
Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...
AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılarAK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar
Anahtar Kelimeler:
çete altın kızlar operasyon

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'

DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.