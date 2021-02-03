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  4. 8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

03.02.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Mersin ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen ’Nitelikli dolandırıcılık’ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Muğla genelinde 40’a yakın vatandaşı FETÖ ve PKK gibi terör örgütü tarafından kimliklerinin ve banka hesaplarının ele geçirildiğini belirterek telefon ile dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

4 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SÜRDÜ

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası şüphelilerin adresleri belirlendi. Şanlıurfa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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40 KİŞİYİ 8 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 40 kişiyi 8 milyon TL dolandıran 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi Marmaris adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden Y.U., İ.H.A., H.G. tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklananlardan H.G.’nin daha önce Bodrum’da dolandırıcılık suçuna karıştığı ve arandığı öğrenildi. (İHA)


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