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  4. 8 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

8 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 21:56 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 982. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer lira kazandı. İşte MPİ 8 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

8 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula: Büyük ikramiye ikiye bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 5, 8, 9, 11 ve artı 12 olarak belirlendi.

8 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

sanstopu

Şans Topu oyununun 982. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 673 bin 150'şer liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 17 kişi 4 bin 25 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 175 kişi 521 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 293 kişi 49 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 695 kişi 29 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 696 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 26 kişi 6 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 156 bin 697 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

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