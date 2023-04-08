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  4. 8 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

8 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

08.04.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Canlı yayında yapılan çekilişin sonuçları şans oyunu müdavimleri tarafından araştırılıyor. Yıllardır cumartesi akşamlarının heyecanla beklenen çekilişi, bu akşam haftanın son oyunuyla ekrana geldi. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 8 Nisan Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı...

8 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam yapılan çekiliş, her hafta olduğu gibi yine noter huzurunda gerçekleştirildi. Milyonlarca kişi, heyecanla takip edilen Sayısal Loto sonuçlarını ve nasıl oynandığını merak ediyor. İşte 8 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve nasıl oynandığına dair detaylı bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV'den canlı yayınlanan çekiliş büyük ilgi görmeye devam ediyor. 8 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı olarak takip edildi.

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8 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

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