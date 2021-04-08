8 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Bakan Koca, vatandaşları koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. 7 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.. Peki, 8 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

8 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 8 Nisan koronavirüs verileri bu akşam saatlerinde Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 Nisan'da Türkiye'de son 24 saatte 302.108 koronavirüs testi yapıldı. 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER