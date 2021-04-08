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  4. 8 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

8 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

08.04.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) günlük test sayısı, vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı her akşam paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen korona tablosunda vaka sayıları her geçen gün artış gösteriyor. Peki, son dakika Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte, 8 Nisan koronavirüs tablosu...

8 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Bakan Koca, vatandaşları koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. 7 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.. Peki, 8 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

8 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 8 Nisan koronavirüs verileri bu akşam saatlerinde Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-07 22.00.49

7 Nisan'da Türkiye'de son 24 saatte 302.108 koronavirüs testi yapıldı. 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-06 01.33.09

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Edirne, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük.

**YÜKSEK RİSKLİ İLLER***

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

ORTA RİSKLİ İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi

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