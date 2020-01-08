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  4. 8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:35 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 8 Ocak 2020 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgula...

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 12, 18, 28, 33 ve artı 11 olarak belirlendi.

8 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

sanstopu

Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 49 kişi bin 927'şer lira, 4 artı 1 bilen 268 kişi 470'er lira, 4 bilen 3 bin 842 kişi 40'ar lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 434 kişi 25'şer lira, 3 bilen 96 bin 991 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 64 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 868 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldı.

(AA)

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