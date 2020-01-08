8 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, İran'ın Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenlemesine ilişkin ayrıntılara geniş yer ayırıyor. New York Times, İran'ın vekil güçlerini kullanmak yerine kendi sınırları içinden beş binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu iki askeri üsse balistik füze saldırısı düzenlemesinin Ortadoğu'da geniş kapsamlı bir çatışmayı tetikleyecek nitelikte olduğunu yazıyor. Gazete, saldırının, Tahran'ın komşu Irak'taki Amerikan hedeflerini vurma isteği ve becerisine sahip olduğu yönünde sert bir mesaj gönderdiğini kaydediyor. Habere göre Amerikan askeri ve istihbarat yetkilileri son iki gündür İran'ın balistik güç birimlerini yakından takip ediyordu. Yaşanan hareketliliğin savunma amaçlı mı yoksa misilleme niteliği mi taşıdığına ilişkin net belirti yoktu. Ancak iki Amerikalı yetkiliye göre dün gün ortasında İran'dan bir tür saldırı geleceği, açıklık kazanmaya başladı. Gerginlik tırmanırken saldırıdan yaklaşık üç buçuk saat önce Trump Yönetimi'nin üst düzey ulusal güvenlik danışmanları Beyaz Saray'da toplanmaya başladı. Başkan Trump ise Yunanistan Başbakanı'yla olan görüşmesini tamamladıktan sonra toplantıya dahil oldu. Cuma günü Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü hava saldırısının tersine Kongre'deki Demokrat Partili liderler, İran'ın saldırısından hemen sonra bilgilendirildi. Gazete, Kongre'den gelen tepkilerin daha çok savaş ilanı yetkisinin hükümetin hangi erkine ait olduğu tartışmalarına ve İran'la savaşa girmenin tehlikelerine odaklandığını yazıyor.

New York Times bugün ayrıca Demokrat Parti'nin Başkan Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine gerekçe olarak gösterdiği tehditler hakkında daha fazla ayrıntı almak için baskı yaptığını yazıyor. Habere göre Trump Yönetimi, Demokratlar'a yanıt olarak Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin tehdit altında olduğunu ve istihbaratın başka diğer saldırıların da yakın olduğunu bildirdi, ancak ayrıntı vermedi. Demokratlarsa Trump Yönetimi'nin Süleymani saldırısından hemen sonra sağladığı istihbarata yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. Trump Yönetimi'nin Süleymani saldırısına ilişkin Kongre'ye gönderdiği resmi bildiri, gizliliğini koruyor. Bildiriyi okuyan bazı yetkililere göreyse bildiri, gelecekteki tehditler ya da yakın saldırılar hakkında bilgi içermiyor. Öte yandan Demokrat Partili Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, bildirinin ”muğlak ve kabul edilemeyecek derecede belirsiz” ifadeler içerdiğini kaydetti. Trump Yönetimi'nin zayıf ve yetersiz bilgilendirme yaptığını vurgulayan Demokratlar, Süleymani saldırısını haklı çıkarmak için yönetimin artık daha büyük yük altında olduğunu belirtiyor. Hatta kimileri, İran'la olan durumu, Irak'ın 2003'teki işgaline gerekçe göstermek için ülkede toplu imha silahları bulunduğu iddialarının ortaya atılmasıyla kıyaslıyor.