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  4. 8 Ocak Çarşamba okulları tatil edilen il ve ilçeler

8 Ocak Çarşamba okulları tatil edilen il ve ilçeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle herkes (8 Ocak Çarşamba) 'Okullar tatil edildi mi?' sorusunun yanıtı merak ediyor. Çanakkale, Niğde ve Eskişehir'in bazı ilçelerinde 8 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi. 8 Ocak Çarşamba günü eğitime ara veren il ve ilçeler...

8 Ocak Çarşamba okulları tatil edilen il ve ilçeler

Çanakkale, Niğde ve Eskişehir'de bazı ilçelerde 8 Ocak Çarşamba günü okullarda eğitime ara verildi. Çanakkale, Yenice ve Çan'da, Biga'da ise köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Biga’ya bağlı köylerde ve köylerden taşımalı ulaşım yoluyla ilçe merkezine gelen öğrencilere okulların tatil edildiği açıklandı.

Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

Çan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Devam etmekte olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 08.01.2020 Çarşamba günü ilçemiz ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarımız, engelli ve hamile personellerimize bir gün süreyle tatil edilmiştir" ifadesine yer verildi.

ESKİŞEHİR'DE SEYİTGAZİ VE İNÖNÜ'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Seyitgazi ve İnönü'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak.

NİĞDE ULUKIŞLA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle taşımalı eğitim ve köylerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA/DHA


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