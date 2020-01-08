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  4. 8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 lira devretti. İşte MPİ 8 Ocak 2020 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 25, 28, 38, 40 ve 49 olarak belirlendi.

8 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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