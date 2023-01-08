HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama ekranı

8 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama ekranı

08.01.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin yapılmasının ardından Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili aramalar hızlandı. Milyonlarca kişinin büyük heyecanla beklediği çekilişte bu hafta altı bilen oldu mu merak edildi. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, altı bilen çıktı mı, hangi günler çekiliyor? İşte çekilişle ilgili merak edilenler...

8 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları araştırmaları hız kazandı. 21.30'da yapılan çekilişin sonuçları merak ediliyor. Haftada üç gün yapılan çekilişin son ayağı bu akşam gerçekleştirildi. Umutlarını Süper Loto'ya bağlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu akşam 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. MPİ web sitesinden canlı gerçekleştirilen çekilişe ilgi oldukça yoğundu. Süper Loto'nun 5 Ocak'ta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi çıkmış ve o kişi 53.081.219,65 ₺ para ödülünün sahibi olmuştu. Bu akşamki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ödül devretti

3545784_810x458

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

5-15-17-43-48-53

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto haftada üç gün çekiliyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş her üç günde de saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan alkollü içeceklere yapılan zamlara tepkiKılıçdaroğlu'ndan alkollü içeceklere yapılan zamlara tepki
Gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandıGözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandı
Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındıMüge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
süper loto süper loto sonuçları süper loto hangi günler çekiliyor

En Çok Okunan Haberler

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

İsveç 'taleplerin hepsini karşılayamayız' dedi

İsveç 'taleplerin hepsini karşılayamayız' dedi

Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'

Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'

Camide silahlı saldırı! Namaz kıldığı sırada başından vurdu

Camide silahlı saldırı! Namaz kıldığı sırada başından vurdu

Kurtoğlu'ndan Erdoğan'a: Allah başımızdan eksik etmesin

Kurtoğlu'ndan Erdoğan'a: Allah başımızdan eksik etmesin

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.