8 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları araştırmaları hız kazandı. 21.30'da yapılan çekilişin sonuçları merak ediliyor. Haftada üç gün yapılan çekilişin son ayağı bu akşam gerçekleştirildi. Umutlarını Süper Loto'ya bağlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu akşam 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. MPİ web sitesinden canlı gerçekleştirilen çekilişe ilgi oldukça yoğundu. Süper Loto'nun 5 Ocak'ta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi çıkmış ve o kişi 53.081.219,65 ₺ para ödülünün sahibi olmuştu. Bu akşamki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ödül devretti

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



İŞTE KAZANAN NUMARALAR

5-15-17-43-48-53

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün çekiliyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş her üç günde de saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

