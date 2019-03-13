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8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

22 Ocak tarihinden beri aranan Asım Bayram'ın cesedi kayıp olarak aranmaya başladığından itibaren 49 gün sonra bulundu. Başta kayıp vakası olarak değerlendirilen ve incelemelerin ardından cinayet dosyasına dönüşen Asım Bayram dosyasının ardındaki sır arama çalışmalarının hız kazanmasıyla ortaya çıkarıldı.

Emlakçı Murat Güneş ve Medeni Öztaş bir numaralı katil zanlısı konumundayken ceset bulunamadığı için iddia doğrulanamıyordu. Ancak aramaların sürdürüldüğü 49. günde yaşanan gelişme ile katiller ortaya çıkarıldı mı? Cesedin bulunması ve otopsiye alınmasının ardından bakın hangi gelişmeler yaşandı?

22 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki Asım Bayram, Antalya'nın her yerinde aranıyordu.
Ferluga Hanım, Emlakçı Murat Güneş ve arkadaşı Medeni Öztaş gibi şüpheli isimler Müge Anlı'yı şüphelendirirken bunun bir kayıp vakasından öte cinayet dosyası olduğu kararı verilmişti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ve görgü tanıklarıyla birlikte hareket eden Müge Anlı, Asım Bayram cinayetini aydınlattı, cesedi buldu ve katilleri ortaya çıkarttı.
İki gün önce, Asım Bayram'ın kaybolmasının 49. gününde, bir Müge Anlı izleyicisinin dikkati sayesinde Antalya Varsak Ormanı bölgesinde yeni kazılmış bir toprak görüldü ve emniyet güçlerince kazıldı.
Asım Bayram'ın cesedi bu çukurdan çıkarken, 8 parçaya bölünmüş halde bulundu ve kızı tarafından teşhis edildi.
Ardından Asım Bayram'ın katillerini arama çalışmaları sürdürüldü. Antalya'nın her köşesinde eş zamanlı baskınlarla katil zanlıları Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ın evlerine baskın düzenlendi.
3'ü de evlerinde bulunamazken arama çalışmaları başlatıldı ve iz sürme köpekleri eşliğinde katiller arandı.
Dün, Asım Bayram'ın kaybolmasının 50. gününde Müge Anlı'nın çabalarıyla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü katilleri yakaladı.
Asım Bayram'ın katilleri, emlakçı Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam olarak açıklandı.
Cinayeti itiraf eden ve nasıl işlediklerini de anlatan katillerin söylediklerine göre, Asım Bayram'ı Medeni Öztaş'ın evine Murat Güneş getirdi.
Daha sonra burada Asım Bayram'ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüler.
Ceset 3 gün boyunca Medeni Öztaş'ın evinde kaldı, kokunun artmasıyla birlikte cesedi evden taşımak isteyen katiller, cesedi kolay taşıyabilmek için 8 parçaya böldü.
Ardından Varsak Ormanı'na götürerek Asım Bayram'ın cansız bedenini buraya gömdüler.
Cinayetin sebebi ise paraydı. Asım Bayram'ın parasının peşinde olan katiller, Murat Güneş üzerinden yaşlı adam ile irtibata geçti.
Oldukça çok parası olduğu öğrenilen Asım Bayram'ı kandırmak isteyen Murat Güneş telefonu ile arayıp 'Asım Amca, beni tanıdın mı' diyerek bir dost imajı çizdi.
Ardından kendisini kandıran Murat Güneş, Asım Bayram'ı ölümüne kadar götüren bu sürece öncülük etmiş oldu ve emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Öte yandan yaşanan sıcak gelişmeyle Asım Bayram'ın parasının nerede olduğu henüz belli olmadığı için Ferluga Hanım'da şüpheli konumuna düştü ve emniyet güçlerince gözaltına alındı. Stüdyoya gelen polisler Ferluga Hanım'ı Antalya'ya götürdü.

'4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA'

'4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA'
Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Söz konusu otopsi işlemi ve DNA incelemesinin akabinde 12.03.2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde devam edilmektedir" şeklinde yazı yayınladı.
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Anahtar Kelimeler:
müge anlı cinayet Asım Bayram

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