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8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca emlak zengini Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca emlak zengini Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Cinayetle ilgili 4 kişinin gözaltında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda olay tarihinde kayıp şahıs Asım Bayram ile uluştukları ve bir süre birlikte dolaştıkları anlaşılan M.G. isimli şahıs, aynı tarihten itibaren takibe alınmış olup, bu şahıs hakkında delil araştırmasına başlanmıştır. 11 Mart 2019 günü Kepez İlçesi Varsak ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile adı geçen kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmiş olup, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan DNA incelemesi sonucu bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen, aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapılmıştır."

FOTOĞRAFLI

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)

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