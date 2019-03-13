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8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

BAYRAM'IN DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K., İstanbul'da katıldığı televizyon programından sonra gözaltına alındı.

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (4)

BAYRAM'IN DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K., İstanbul'da katıldığı televizyon programından sonra gözaltına alındı. Bayram'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ferluga K., sorgusu için Antalya'ya getirilecek.
KEŞİF YAPTIRILDI
Polis, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö ve G.Y.'ye, Asım Bayram'ın cesedinin bulunduğu yerde keşif yaptırdı. Sorguları süren şüpheliler M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K.'nin Asım Bayram'ı öldürdükten sonra üzerindeki anahtarları aldıkları, Bayram'ın Konyaaltı ilçesindeki evine gidip, para ve değerli eşya aradıkları tespit edildi. Polis ekipleri, Asım Bayram'ın olay günü ev almak için yanında götürdüğü 600 bin lirayı bulmak için de çalışma başlattı.

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