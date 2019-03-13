8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (Arşiv)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin, DNA testi sonucu ocak ayından beri haber alınamayan emlak zengini Asım Bayram'a (82) ait olduğu belirlendi. Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak 4 kişi gözaltına alındı. Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta bölgede inceleme yapıldı. EŞ ZAMANLI ARAMA Alan çalışmasından sonuç alamayan ekipler, bölgedeki su dolu obrukta çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada, suda tabanca bulunduğu sanıldı. Yapılan incelemede, tabancaya benzer aletin çakmak olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki incelemelerden de sonuç alamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için 11 Mart'ta ise Döşemealı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde, Bayram'a ait 07 GN 817 plakalı otomobil arandı. Jandarma ve polis dalgıç ekiplerinin arama yaptığı gölette, dedektör köpekler de kullanıldı. Ekipler, insansız hava araçlarıyla da havadan arama yaptı. TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU Jandarma ve polis ekipleri, sabah saatlerinde ayrıca Varsak bölgesindeki ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Tamamen çürüyen cansız beden, özel donanımlı kıyafet giyen uzman ekiplerce topraktan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. DNA EŞLEŞTİ Cesedin kayıp Asım Bayram'a ait olup olmadığının tespiti için DNA testi yapıldı. Cesetten alınan doku örnekleri, Asım Bayram'ın oğlu Mevlüt Bayram'dan alınan doku ile karşılaştırıldı. DNA'nın eşleşmesi sonunda cesedin Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi. BAŞINA SERT CİSİMLE VURUP ÖLDÜRMÜŞLER Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside ise Asım Bayram'ın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemede, cesedin kesici aletle 8 parçaya ayrıldığı, derin dondurucuda şoklandıktan sonra Varsak bölgesindeki ormanlıkta toprağa gömüldüğü belirlendi. POLİS OPERASYON YAPTI Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaptıkları operasyonlarda, Asım Bayram'ın katil zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer yandan, şüphelilerden M.G.'nin aracında elde edilen kan örneğinin de Asım Bayram'a ait olduğu anlaşıldı.

