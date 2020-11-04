8 saat bu şekilde bekletin! Dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz...

Yaz mevsiminin özel sebzelerindendir bamya. Sonbahara doğru ayıklanır ve buzluğa atılır. Şimdi, o buzluğa atılan bamyalar ile şifalı bir su hazırlayacağız. Sağlık üzerinde olumlu etkileri olan bamya suyunun faydaları ve hazırlanışı geliyor, buyursunlar.
Bamya suyu antibakteriyeldir. Bu sebeple kuru öksürük tedavisinde son derece etkili bir doğal kaynaktır. Öksürüğü hafifletmesinin yanı sıra boğaz ağrısını da yatıştırır.
İshal olduğunuzda bamya suyu içmeyi deneyin. Vücuttaki mineral ve su kaybını önleyen bamya suyu ishali de keser. Tabii öncesinde doktorunuzun onayını almalısınız.
Özellikle pandemi döneminde bağışıklı güçlü kalması önemli. Güçlü bağışıklık sistemi hastalıklara karşı kalkan oluyor ve vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruma altına alıyor. İşte bu noktada devreye bamya suyu giriyor. Yüksek oranda C vitamini içeren bamya suyunu her gün bir çay bardağı tüketebilirsiniz.
Diyabeti kontrol altında tutmak için iyi bir yardımcıdır. Kandaki şeker seviyesini düşürür. Bamya suyu kolesterolün düşmesinde de etkilidir. Kandaki kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü yükseltir.
Bamya suyu folat bakımından zengin bir besinler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan bamya suyunu düzenli bir şekilde tüketirseniz fayda görebilirsiniz.
Bamyaların ön ve arka ucunu kesin. Bir kavanoza koyun ve üstüne su ekleyin.
8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için bamyaları iyice sıkıp suyuu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz. Bamya suyunu afiyetle içebilirsiniz.
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