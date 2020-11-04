8 saat bu şekilde bekletin! Dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz...

Yaz mevsiminin özel sebzelerindendir bamya. Sonbahara doğru ayıklanır ve buzluğa atılır. Şimdi, o buzluğa atılan bamyalar ile şifalı bir su hazırlayacağız. Sağlık üzerinde olumlu etkileri olan bamya suyunun faydaları ve hazırlanışı geliyor, buyursunlar.

ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETİR

Bamya suyu antibakteriyeldir. Bu sebeple kuru öksürük tedavisinde son derece etkili bir doğal kaynaktır. Öksürüğü hafifletmesinin yanı sıra boğaz ağrısını da yatıştırır.

İSHALİ KESER

İshal olduğunuzda bamya suyu içmeyi deneyin. Vücuttaki mineral ve su kaybını önleyen bamya suyu ishali de keser. Tabii öncesinde doktorunuzun onayını almalısınız.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Özellikle pandemi döneminde bağışıklı güçlü kalması önemli. Güçlü bağışıklık sistemi hastalıklara karşı kalkan oluyor ve vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruma altına alıyor. İşte bu noktada devreye bamya suyu giriyor. Yüksek oranda C vitamini içeren bamya suyunu her gün bir çay bardağı tüketebilirsiniz.

KANDAKİ ŞEKER SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Diyabeti kontrol altında tutmak için iyi bir yardımcıdır. Kandaki şeker seviyesini düşürür. Bamya suyu kolesterolün düşmesinde de etkilidir. Kandaki kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü yükseltir.