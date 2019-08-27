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8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:44 | Son Güncelleme

Bergamalı gazeteci-yazar Şakir Süter anısına 8'incisi düzenlen "Şakir Süter Gazetecilik Yarışması"nda ödüller sahiplerine verildi.

8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Tonoz Bergama Ticaret Odası Sosyal Tesisleri'ndeki Bergama Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen "8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Şakir Süter'in gazetecilik mesleğine çok emek vermiş güçlü bir kalem olduğunu söyledi.

Bu tür yarışmaların gazeteciliği teşvik ettiğine de inandığını ifade eden Koştu, "Gazetecilik zor bir meslek. Her ülkeye göre zorlukları var. Bu zorluklara göğüs geren tüm basın mensuplarına kolaylıklar diliyorum. Kazanan gazeteci arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşma sonrası yarışmaya katılan 46 eserden ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Süter ailesi ve gazeteciler katıldı.

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AA'DAN YUSUF ŞAHBAZ'A ÖZEL ÖDÜL

Yarışmada, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünde yardımcı muhabir olarak görev yapan Yusuf Şahbaz'ın "Türkiye’nin kolezyumu güneşi görecek" başlıklı haberi "Bergama Belediyesi Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül kazanan diğer gazeteciler şöyle:

Haber: Sultan Gümüş (İLKSES Gazetesi) "Yaralarını eğitimle sardı: Öğretmen Benisa"

İnceleme-Araştırma: Fadime Altanhan (Yenigün Gazetesi) "İzmir'in kaybolan değerleri"

Röportaj: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi) "Parşömene hayat verdiler"

Fotoğraf: Süleyman Gülen (EGELIFE) "Her zaman başımızın üstünde taşırız"

Vecdi Altay Özel Ödülü: Mehmet Emin Al (Yenigün Gazetesi) "Ata'nın mirası depoda kaldı"

BERKSAV Osman Bayatlı Özel Ödülü: Gamze Geçer (Haber Ekspres) "Bergama'nın ilk kadın taksicisi"

Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği Ahmet Eroğlu Özel Ödülü: Gökçe Adar (9 Eylül Gazetesi) "İlacı halk müziği oldu"

Bergama Ticaret Odası Ekonomi Özel Ödülü: Duygu Göksu (Ticaret Gazetesi) "Sinalko'dan bugüne; gazozun popülaritesi artıyor"

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