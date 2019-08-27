"8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması" ödül töreni

İZMİR (AA) - Bergamalı gazeteci-yazar Şakir Süter anısına 8'incisi düzenlen "Şakir Süter Gazetecilik Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Tonoz Bergama Ticaret Odası Sosyal Tesisleri'ndeki Bergama Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen "8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Şakir Süter'in gazetecilik mesleğine çok emek vermiş güçlü bir kalem olduğunu söyledi.

Bu tür yarışmaların gazeteciliği teşvik ettiğine de inandığını ifade eden Koştu, "Gazetecilik zor bir meslek. Her ülkeye göre zorlukları var. Bu zorluklara göğüs geren tüm basın mensuplarına kolaylıklar diliyorum. Kazanan gazeteci arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşma sonrası yarışmaya katılan 46 eserden ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Törene, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Süter ailesi ve gazeteciler katıldı.

-AA'dan Yusuf Şahbaz 'a özel ödül

Yarışmada, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünde yardımcı muhabir olarak görev yapan Yusuf Şahbaz'ın "Türkiye’nin kolezyumu güneşi görecek" başlıklı haberi "Bergama Belediyesi Özel Ödülü"ne layık görüldü.