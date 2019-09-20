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8. Sancaktepe Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Fuar, 29 Eylül'e kadar açık kalacak

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 8. Sancaktepe Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu.

Samandıra Saat Kulesi'nde kurulan fuarın açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kalemin ustası birçok şair ve yazarın 10 gün boyunca okurla birlikte olacağını söyledi.

Döğücü, fuarda yaklaşık 100 yayınevinin yer aldığını belirterek, "Bizler ilk emri 'oku' olan bir inancın mensuplarıyız. Bizler 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' diyen bir medeniyetin mensubuyuz." dedi.

Şeyma Döğücü, konuşmasının sonunda geçen günlerde vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.

Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, kitap fuarının 8. defa açıldığını hatırlattı.

Çakıroğlu, "Kitap okuma alışkanlığımızın tam anlamıyla olmaması, ilk emri oku olan bir medeniyetin mensupları olarak bizleri üzüyor. Hepinizin bildiği gibi ilçemiz çok hızlı büyüyor. İlk kurulduğu günden bugüne nüfusu iki katına çıktı. Birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Serkan Bayram da konuşmalarında, kitap fuarının hayırlı olmasını diledi.

8. Sancaktepe Kitap Fuarı, 29 Eylül'e kadar açık kalacak.

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Sancaktepe 8. Kitap Fuarı şeyma döğücü

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