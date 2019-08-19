8 şehirdeki siyanür endişesine mahkemece keşif yapıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda özel şirket tarafından siyanür kullanılarak, altın ve gümüş arama çalışması yapılması için verilen ÇED olumlu raporun iptali için açılan davada, Kütahya İdare Mahkemesi'nce keşif yapıldı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, özel şirket tarafından siyanürle altın ve gümüş arama tesisi kurulması yönünde verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Raporu, geçen 8 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. ÇED olumlu raporun onaylanmasıyla birlikte Murat Dağı'nda siyanür kullanılacak olması Kütahya’nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Uşak gibi çevre illerde vatandaşları tedirgin etti. Raporun iptali için Kütahya İdare Mahkemesi’ne, aralarında AK Parti'li Gediz Belediye Başkanlığı’nın da bulunduğu 53 kurum ve kişi tarafından iptal ve yürütmeyi durdurma davası açıldı. Çevre örgütlerinin yanı sıra belediyelerin de müdahil olduğu dava kapsamında Kütahya İdare Mahkemesi'nce bugün Murat Dağı'ndan keşif yapıldı.

YOLLAR KAPATILDI

Kütahya, Uşak, Kocaeli, Eskişehir, Afyonkarahisar gibi farklı illerden çok sayıda çevreci, STK üyesi ile köylüler ve siyasiler, bölgede toplandı. Kalabalık nedeniyle jandarma ve polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, pankartlar açarak, ÇED raporunu protesto ederken, jandarma mahkeme heyetinin keşif yapacağı yere giden yolu demir bariyer ile kapattı. Davaya taraf avukatlar ile milletvekillerinin girmesine izin verildi. Mahkeme heyeti, avukatlar eşliğinde alanda inceleme yaptı.

Protestocu grup adına konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, köye siyasi bir amaç için gelmediklerini belirterek, "Burası Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu ve Bilecik’e kadar tüm bölgenin özellikle de Menderes havzasının tüm sulama suyunu ve içme suyunu üretiyor. Biz burada köylülerimizle ve kadınlarımızın dediği gibi, kesinlikle burada siyanürle veya herhangi bir şekilde bu dağın yok olmasını, içme suyumuzun yok olmasını istemiyoruz" dedi.

588 SAYFALIK RAPOR

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yapılması planlanan altın-gümüş madeni kapasite artırımı, cevher zenginleştirme tesisi ve kırma-eleme tesisine ilişkin 588 sayfalık rapor kabul edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştı. Raporda altının kimyasal reaksiyona girme açısından, siyanür ve tiyoüre gibi birkaç kimyasal dışında, mevcut kimyasalların tümüne karşı dirençli bir metal olduğu belirtilmişti. Dünyada altın üretiminin yüzde 85’inde siyanür kullanıldığı kaydedilen raporda, Türkiye'de ise yılda 300 bin ton siyanürün sanayide, bunun sadece yüzde 1,5’luk kısmının altın madenciliğinde kullanıldığı ifade edilmişti. Tesiste altın ayrıştırmada siyanürün nasıl kullanılacağı da anlatılan raporda, "Faaliyet kapsamında cevherin zenginleştirilmesinde yığın liçi yöntemi kullanılacaktır. Yığın liç sahasında çözeltide kullanılan siyanür altının ayrıştırılmasında kullanılacak olup, altının çözelti içerisinden alınmasından sonra kalan yüksüz çözelti, yüksüz havuzlarına alınarak tesise yeniden gönderilecektir" denilmişti.

8 ŞEHRİN İÇME ETKİLENEBİLİR

Siyanürle arama yapılmasının Eskişehir’deki Porsuk Çayı'nın yanı sıra Gediz ve Banaz çayları ile Ankara’nın aralarında bulunduğu 8 kentin içme suyunu etkileyebileceği öne sürülüyor.