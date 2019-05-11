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8. sınıf öğrencisi Arda Turan kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 08:12 | Son Güncelleme

Samsun’da okul çıkışı aracın çarptığı 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesinde 3 Mayıs’ta meydana geldi.

8. sınıf öğrencisi Arda Turan kazada öldü

Samsun’da okul çıkışı aracın çarptığı 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesinde 3 Mayıs’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Ertuğrulgazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Arda Turan’a (15) okul çıkışı araç çarptı. Ağır yaralanan Arda Turan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Arda yapılan müdahalelere rağmen bu gece sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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