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8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesinde sekizinci sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu.Dün akşam Oltu Karabekir Mahallesi’nde başı boş eşeğin doğurmasına öğrenciler yardım etti.

8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde sekizinci sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu.
Dün akşam Oltu Karabekir Mahallesi’nde başı boş eşeğin doğurmasına öğrenciler yardım etti. Oltu Cumhuriyet İlkokulu sekizinci sınıf öğrencisi Emirhan Tanyeli, Karabekir Mahallesi’nde iftar saatinde mahallede dolaşırken başı boş eşeğin doğurduğunu görünce ellerine poşet takıp eşeğin doğurmasına yardım etti ve sağlıklı bir sıpa doğurttu. Çocuklar bir ahır bularak eşeği besleyeceklerini söyledi.
Emirhan Tanyeli, “Veteriner olmayı hiç düşünmüyordum şimdi ise yeteneğim olduğunu gördüm, bugünden sonra veteriner olmayı düşünürüm” dedi.

8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

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