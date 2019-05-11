8. sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu

Erzurum’un Oltu ilçesinde sekizinci sınıf öğrencisi bir veteriner gibi sahipsiz eşeği doğurttu.

Dün akşam Oltu Karabekir Mahallesi’nde başı boş eşeğin doğurmasına öğrenciler yardım etti. Oltu Cumhuriyet İlkokulu sekizinci sınıf öğrencisi Emirhan Tanyeli, Karabekir Mahallesi’nde iftar saatinde mahallede dolaşırken başı boş eşeğin doğurduğunu görünce ellerine poşet takıp eşeğin doğurmasına yardım etti ve sağlıklı bir sıpa doğurttu. Çocuklar bir ahır bularak eşeği besleyeceklerini söyledi.

Emirhan Tanyeli, “Veteriner olmayı hiç düşünmüyordum şimdi ise yeteneğim olduğunu gördüm, bugünden sonra veteriner olmayı düşünürüm” dedi.



