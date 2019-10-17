8 sivilin şehit olduğu sokaktaki evine döndü, gözyaşlarına boğuldu

Mücahit YOLCU-Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine, teröristler tarafından Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan ve 8 kişinin şehit olması, 35 kişinin de yaralanmasına neden olan havanın isabet ettiği sokaktaki evine, 6 gün sonra dönen Emine Macit, gördüğü manzara karşısında gözyaşı döktü.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı kentinden, sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine 300'ü aşkın havan ve roket mermisi atıldı. 10 Ekim'de atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Fırat Mahallesi'ndeki apartman dairesinde, Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit oldu, 24 kişi de yaralandı. 11 Ekim günü ise Yenituran Mahallesi'ndeki farklı noktalara havan mermileri isabet etti. 8 sivil şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

SALDIRIDAN SONRA DÖNDÜĞÜ EVİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerindeki moloz yığınları halen dururken, saldırıdan sonra Mardin'deki yakınlarının yanına giden Hamam Sokak'ta oturan Macit Ailesi, 6 gün evlerine döndü.