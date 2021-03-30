8 soruda sıcak kemoterapi (Hipek) nedir? Prof. Dr. Mustafa Duman anlattı

Sıcak kemoterapi uygulamasını 8 soruda anlatan Prof. Dr. Mustafa Duman, klasik kemoterapi yöntemlerinin karın zarı tümörlerine veya karın zarına metastaz yapmış tümörlerde istenilen seviyelerde etkinlik gösteremediğini kaydetti. Sıcak kemoterapinin (Hipek) ve peritonektominin karın zarı tümörünün (mezotelioma) en etkin tedavisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mustafa Duman, diğer karın içi tümörlerin (Rektum kanseri, kolon kanseri, yumurtalık tümörleri, mide kanseri, Psödomiksoma) karın zarına yayılması hâlinde de işleme uygun olan hastalarda yapılacak sitoredüktif cerrahi ile beraber sıcak kemoterapi uygulamasının daha etkin bir tedavi imkânı sağlayacağını bildirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Moleküler Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Duman, sıcak kemoterapi ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

1- Sitoredüktif cerrahi ne demek? Sitoredüktif Cerrahi; karın zarına ve karın içine yayılmış tümörlerin, cerrahi olarak çıkartılması işlemidir.

2- Hipek (Sıcak kemoterapi) ameliyatı nedir? Hipek (Sıcak kemoterapi) klasik anlamda bir ameliyat değildir, kalın barsak, mide, psödomiksoma, yumurtalık ve rahim kanserlerinin karın zarına yayılması sonucu yada karın zarının kendi kanseri olan mezotelioma nedeni ile peritonektomi ve sitoredüktif cerrahi ameliyatı sonrası, özel bir ısıtıcı sistem ve pompa sistemi aracılığı ile 42-43 dereceye kadar ısıtılmış solusyon içinde kemoterapi ilacının direk olarak karın içerisine uygulanması işlemidir. 3- Peritoneal karsinomatozis ne demektir? Peritoneal karsinomatozis karın içi tümörlerinin karın zarına metastaz yaparak yayılmasıdır. Bu durum ana tümörün ilk teşhisi esnasında da var olabilir, daha sonra da gelişebilir. 4- Peritonektomi ne demektir? Periton; karın duvarının içini örten, karın içi organlarınında yüzeyini örten karın zarı tabakasıdır. Karın zarının tümörlerinde yada karın zarına yayılan tümörlerin tedavisinde karın zarının cerrahi olarak çıkartılması işlemine peritonektomi denir. 5- Sıcak kemoterapi (Hipek) neden yapılır? Klasik kemoterapi yöntemleri karın zarı tümörlerinde ya da karın zarına metastaz yapmış tümörlerde istediğimiz düzeyde etkinlik gösterememektedir. Sıcak kemoterapi uygulamasında yapılan cerrahi tümör temizliği sonrasında hücresel boyutta yada milimetrik boyutta kalacak tümörlere sıcak kemoterapi uygulaması, ısının da arttırdığı sititoksik etki ile birlikte daha yüksek bir tümör öldürücü etkinlik göstermektedir.

Sıcak kemoterapi (Hipek) ve peritonektomi karın zarı tümörünün (mezotelioma), en etkin tedavisidir. Diğer karın içi tümörlerin (Kolon kanseri, rektum kanseri, mide kanseri, yumurtalık tümörleri, psödomiksoma) karın zarına yayılımı durumunda da işleme uygun olan hastalarda yapılacak sitoredüktif cerrahi ile birlikte Sıcak kemoterapi uygulaması daha etkin bir tedavi imkânı sağlayacaktır. 6- Sıcak kemoterapi (Hipek) kimlere uygulanabilir? Hipek uygulanabilmesi için belli kriterler gereklidir; Hasta 70 yaşının altında olmalı, eğer yandaş sorunları yok ve fit hasta ise bu uygulama 75 yaşına kadar seçilmiş hasta grubunda uygulanabilir. Hastanın genel durum değerlendirilmesi yapılır. Hastanın genel durumu yapılacak cerrahi ve sıcak kemoterapiyi kaldırabilecek düzeyde iyi olmalıdır. Tümörün Uzak metastaz yapmamış olması gereklidir. Sitoredüktf cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulamasında tümör yükü için indeks hesaplaması yapılır. Bunun tümörün kaynaklandığı organa göre belli değerleri vardır, bu değerler içinde kalması gereklidir. İleri düzeyde kalp, solunum sistemi ve böbrek yetmezliği bu işleme engel teşkil edebilir.