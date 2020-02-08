8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 8 \u015eubat 2020 \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 7, 14, 16, 22, 39 ve 42 olarak belirlendi.\n8 \u015eUBAT SAYISAL LOTO SONU\u00c7LARI\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyorPARTNERVuru\u015f s\u0131ras\u0131nda g\u00f6\u011f\u00fcslerini a\u00e7t\u0131MSB'den 'Bizler T\u00fcrk milletinin g\u00fcc\u00fcy\u00fcz' payla\u015f\u0131m\u0131
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