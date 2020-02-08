8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 16, 22, 39 ve 42 olarak belirlendi.

8 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI



