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  4. 8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 23:11 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1295. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto 3. kez devretti. İşte MPİ 8 Şubat 2020 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 16, 22, 39 ve 42 olarak belirlendi.

8 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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