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8 Şubat benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve LPG'nin litre fiyatı kaç TL? 8 Şubat 2022 Salı

08.02.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat benzinin litre fiyatı ile Mazot ve LPG'nin ne kadar olduğu Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Araç sahiplerini ilgilendiren açıklamanın detaylarını merak eden vatandaşlar 8 Şubat benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve LPG'nin litre fiyatı kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte 8 Şubat 2022 Salı benzin, Mazot ve LPG'nin litre fiyatı ve yapılan açıklamanın detayları...

8 Şubat benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve LPG'nin litre fiyatı kaç TL? 8 Şubat 2022 Salı

8 Şubat benzinin litre fiyatı ile Mazot ve LPG'nin ne kadar olduğu dün akşam saatlerinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Zamlar bugün itibarıyla geçerli olacak. Peki güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 8 Şubat benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve LPG'nin litre fiyatı kaç TL? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklama ile 8 Şubat 2022 Salı benzin, Mazot ve LPG'nin litre fiyatı ile gelen zammın detaylarına haberimizde yer verdik.

8 ŞUBAT BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzine zam gelmediği için fiyatlarda değişiklik olmadı. Geçen haftaki benzin fiyatları güncelliğini korumaktadır.

MAZOT VE LPG'NİN LİTRE FİYATI KAÇ TL? 8 ŞUBAT 2022 SALI

Petrol fiyatlarında yaşanan artış dolayısıyla akaryakıt fiyatları da zamlandı. 3 Şubat Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zam sonrası 8 Şubat itibarıyla motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.

Bu kapsamda Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 Türk Lirası olurken; motorinin litresi megaken İstanbul'da 14,62 Türk Lirası'ndan 15,42 Türk Lirası'na, İzmir'de 14,71 Türk Lirası'ndan 15,51 Türk Lirası'na yükselecek.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI 8 ŞUBAT 2022 SALI

Güncel benzin fiyatları Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 14,46 TL
İzmir'de benzinin litresi : 14,55 TL
Ankara'da benzinin litresi : 14,53 TL
Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL
İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL
Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL
NOT = Son yapılan açıklamaya göre sadece motorine zam yapıldı. Benzin ve LPG fiyatları aynı kaldı.

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