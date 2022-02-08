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8 Şubat doktorlar grevde mi? Hastanelerde grev mi var? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

08.02.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat doktorlar grevde mi? sorusunun yanıtı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamanın ardından bugün hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda 8 Şubat doktorlar grevde mi? Hastanelerde grev mi var? Hastaneler bugün açık mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte 8 şubat 2022 Salı günü doktor ve hastanelere ilişkin son durum...

8 Şubat doktorlar grevde mi? Hastanelerde grev mi var? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

8 Şubat doktorlar grevde mi? sorusunun yanıtı hastane randevusu olan ya da yaşadıkları rahatsızlıklar dolayısıyla hastaneye gitmek durumunda kalan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden bir süre önce yapılan açıklamada konuya ilişkin detaylara yer verildi. Peki 8 Şubat doktorlar grevde mi? Hastanelerde grev mi var? Hastaneler bugün açık mı? İşte 8 şubat 2022 Salı günü için Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarından yapılan açıklamanın ayrıntıları...

Doktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

8 ŞUBAT DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Türk Tabipleri Birliği ile tabip odaları 8 Şubat Salı günü ile ilgili emekleri, hakları ve toplumun sağlık hakkı için grevde olacaklarını açıkladı.

Doktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

HASTANELERDE GREV Mİ VAR? 8 ŞUBAT 2022 SALI

8 Şubat Salı günü için Tabip odalarının temsilcileri tarafından yapılan açıklamada söz konusu grevin toplumun sağlığı için olduğu belirtilerek vatandaşlara 8 Şubat’ta randevu almamaları yönünde çağrı yapıldı ve "hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin" ifadesine yer verildi.

Doktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

HASTANELER BUGÜN AÇIK MI? 8 ŞUBAT 2022 SALI

Öte yandan açıklamada, eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağı yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterileceği vurgulandı.

Doktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

8 Şubat 2022 Salı doktorların grevine ve hastanelerin açık olup olmadığına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

1- COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2- Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3- Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4- Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5- Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

Doktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı

6- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

7- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

8- Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.

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