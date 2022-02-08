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8 Şubat Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

08.02.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat Salı deprem listesi haftanın ikinci gününün ilk saatlerinde güne sarsıntıyla başlayan illerimizde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Elazığ, Çankırı, Ankara gibi Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 8 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 Şubat Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 Şubat Salı günü Elazığ, Çankır ve Ankara gibi bazı illerimizde deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden kişiler, 8 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 8 Şubat Salı günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.08 07:04:12 40.1600 24.3788 8.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN

2022.02.08 06:41:03 39.9442 24.5540 12.2 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI

2022.02.08 06:19:31 39.1772 40.2445 8.3 -.- 1.8 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG)

2022.02.08 04:10:50 39.8653 32.3785 3.8 -.- 1.3 -.- HIDIRSEYH-POLATLI (ANKARA)

2022.02.08 02:38:29 40.5820 32.9942 7.7 -.- 1.3 -.- DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)

2022.02.08 02:03:00 40.5695 32.9502 8.9 -.- 2.1 -.- KAYIOREN-ORTA (CANKIRI)

2022.02.08 01:54:53 40.5632 33.0605 5.0 -.- 3.6 3.4 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)

2022.02.08 01:34:43 36.4745 28.7315 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2022.02.08 01:32:14 37.0692 28.3955 3.3 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

8 Şubat deprem mi oldu?

8 Şubat deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

8 Şubat deprem mi oldu?

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deprem kandilli rasathanesi
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