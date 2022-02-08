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8 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Şubat 2022 Salı

08.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat su kesintisi olan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile duyuruluyor. Vatandaşlar konuya ilişkin 8 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 8 Şubat 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

8 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Şubat 2022 Salı

8 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin resmi internet sitesinde yer veriliyor. Dün, İSKİ tarafından paylaşılan bilgiye göre; Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi olmuştu. Bu kapsamda İstanbullular 8 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 8 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 8 Şubat Salı günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

8 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

8 Şubat 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 ŞUBAT 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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