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8 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne alabora oldu: 5 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Suriyeli 8 mülteciyi Kıbrıs’a götürmeye çalışan balıkçı teknesinin Lübnan açıklarında alabora olması sonucu bottaki 8 kişiden 5’i kayboldu.Lübnan Devlet Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Suriyeli mültecileri yasa dışı yollardan Kıbrıs’a götürmeye çalışan balıkçı teknesinin alabora olduğu, teknede bulunan 8 mülteciden 5’inin kayıp olduğunu bildirdi.

Suriyeli 8 mülteciyi Kıbrıs’a götürmeye çalışan balıkçı teknesinin Lübnan açıklarında alabora olması sonucu bottaki 8 kişiden 5’i kayboldu.
Lübnan Devlet Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Suriyeli mültecileri yasa dışı yollardan Kıbrıs’a götürmeye çalışan balıkçı teknesinin alabora olduğu, teknede bulunan 8 mülteciden 5’inin kayıp olduğunu bildirdi. Açıklamada, kazanın Lübnan’ın Chekka kasabası açıklarında meydana geldiği, Lübnan donanmasının tekne alabora olduktan sonra kıyıya yüzerek çıkan 3 Suriyeliyi gözaltına aldığını belirtildi.
Lübnan, yaklaşık 1 milyon Suriyeli göçmen ile dünyada kişi başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor, bu da Arap ülkesinin nüfusunun neredeyse dörtte birine denk geliyor.
Eylül ayında da Kıbrıs’a gitmek isteyen 39 göçmen taşıyan bir teknenin alabora olmasının ardından Lübnan’ın kuzey kıyılarında boğulmuş bir çocuğun cesedi bulunmuştu.

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