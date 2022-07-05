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8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma

05.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arefe günü banka, noter, postane gibi yerlerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma günene ilişkin detaylar haberimizde...

8 TEMMUZ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

8 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın arefesidir.

Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma yarım gün tatil olacak. Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler hizmet vermiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

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