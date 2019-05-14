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8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 8 tonluk kaya üzerinde Roma dönemine ait ayrılığı anlatan kabartma figürü bulundu.

8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 8 tonluk kaya üzerinde Roma dönemine ait ayrılığı anlatan kabartma figürü bulundu.
​Kahta'ya bağlı Tüten Ocak köyünde kaya parçasının üzerindeki ilginç kabartmayı görenler Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kayanın üzerinde Roma dönemine ait eşi ölen bir kişinin veda kabartması olduğu anlaşıldı. Ekipler, vinç yardımıyla TIR'a yüklediği 8 ton ağırlığındaki kaya parçasını Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne getirdi. Müze Müdürlüğü bahçesinde hazırlanan alana bırakılan Roma dönemine ait kabartma, ziyaretçilere açıldı. Kayanın üzerindeki figürün, Roma dönemine ait bir kadın ve erkeğin ayrılık sahnesini anlattığını belirten Müze Müdürü Mehmet Alkan, şunları söyledi:
"Kahta ilçesi Tüten Ocak köyünde yaklaşık 8 ton ağırlığında bir taş, hemen üzerinde ise bir kadın, bir erkek kabartması bulunmaktadır. Bu kabartmada ise tokalaşma sahnesi gözlemekteyiz. Büyük bir ihtimal, ölen eşlerden birisinin veda sahnesi ortaya çıkmaktadır. Taşa ve üzerindeki giysilere baktığımızda ise dönem olarak Roma dönemini tarihlemekteyiz. Önce kurul kararı aldırdık. Vinç ve TIR yardımıyla kayayı Adıyaman Müzesi'ne taşıdık."

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8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü

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