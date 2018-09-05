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- 8 TONLUK VİNÇ BÖYLE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenyurt'ta taşınma sürecinde olan bir fabrikanın makinelerini indirmek için ikinci kata sokulmak istenen 8 tonluk vinç halatların kopması sonucu aşağı düştü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta taşınma sürecinde olan bir fabrikanın makinelerini indirmek için ikinci kata sokulmak istenen 8 tonluk vinç halatların kopması sonucu aşağı düştü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken vinç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-CEP TELEFONU
-Vincin düşme anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Vinçten görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

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