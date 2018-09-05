- 8 TONLUK VİNÇ BÖYLE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta taşınma sürecinde olan bir fabrikanın makinelerini indirmek için ikinci kata sokulmak istenen 8 tonluk vinç halatların kopması sonucu aşağı düştü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken vinç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Vincin düşme anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Vinçten görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

