8 tonluk vinç böyle düştü

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

ESENYURT'TA taşınma sürecinde olan bir fabrikanın makinelerini indirmek için ikinci kata sokulmak istenen 8 tonluk vinç halatların kopması sonucu aşağı düştü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken vinç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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