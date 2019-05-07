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8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası’nda bir ilk olan “Uluslararası Beylikdüzü Ritmik Cup Turnuvası” Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

Avrupa Yakası’nda bir ilk olan “Uluslararası Beylikdüzü Ritmik Cup Turnuvası” Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Beylikdüzü Yıldızlar Jimnastik Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği turnuvaya 8 ülkeden 18 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Törende konuşan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Beylikdüzü bugün burada olduğu gibi, Türkiye ve uluslararası seviyede ismi anılır bir kent haline gelecek. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bütün çalışmalarımız bu doğrultuda olacak” ifadelerini kullandı.
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Beylikdüzü Yıldızlar Jimnastik Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği “Uluslararası Beylikdüzü Ritmik Cup” Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Türkiye’de ritmik jimnastik sporunun bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen, Türkiye’nin ilk ritmik jimnastik milli takım antrenörlerinden ve ritmik jimnastik adına birçok ilki gerçekleştiren ritmik jimnastik duayeni Gönül Şanda anısına düzenlenen törene 8 ülkeden 18 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Avrupa yakasında bir ilk olan 1. Uluslararası Beylikdüzü Ritmik Cup Turnuvası; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Oktay Şahin, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“Beylikdüzü, Türkiye ve uluslararası seviyede ismi anılır bir kent haline gelecek”
Beylikdüzü’nde de spora ve sporcuya en üst seviyede değer ve önemin verildiğini vurgulayan, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu ise “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere işaret ettiği şekilde; sporun her türlüsünde başarılı, zeki, çevik ve ahlaklı olmak adına, spora ve sporcuya en üst seviyede değeri ve önemi vereceğimize emin olabilirsiniz. Beylikdüzü bugün burada olduğu gibi, Türkiye ve uluslararası seviyede ismi anılır bir kent haline gelecek. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bütün çalışmalarımız bu doğrultuda olacak” şeklinde konuştu.
Turnuvada yaptığı konuşmasında önleyici sağlık hizmetlerinin ilk noktasının spor olduğunun altını çizen Beylikdüzü Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Oktay Şahin, “Beylikdüzü çok genç bir nüfusa sahip, burada ağırladığımız 8 ülkenin çocukları bu ülkenin gelecekleri” ifadelerini kullandı. Gönül Şanda’nın anısına yapılan slayt gösteriminin ardından, Turkuaz kulübü öğrencileri, Gönül Şanda’nın kızı ve ilçe protokolü Şanda’nın anısına oluşturulan alana çiçek bıraktı.

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı

8 ülkeden 300 sporcu Gönül Şanda anısına yarıştı
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