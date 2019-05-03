8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak

"All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"un dünyanın en iyi yarışması olarak bilindiğine dikkati çeken Güneş, 8 ülkeden yarışmacıların, dünyanın en iyi robotu olabilmek için yarışacaklarını kaydetti.

KSÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, AA muhabirine, geçen yıl birincisini düzenledikleri yarışmadan çok güzel geri dönüşler aldıklarını, bu yıl da onun meyvesini topladıklarını söyledi.

Güneş, Japonya'nın en iyi robot takımının da yarışmaya katılacağını dile getirerek, "4-5 Mayıs tarihlerinde, 8 ülkenin kendi kategorilerindeki en iyi robotlarının yarışmasını izleyeceğiz. Toplam 60 bin lira nakit ödül dağıtıyoruz. Her kategoride 8 ödül dağıtılacak. Dereceye giren yarışmacımız, Japonya'da düzenlenen dünyanın en büyük robot yarışmalarına katılma hakkı kazanacak. Japonlar bunu belirleme hakkını Türkiye'de bize verdi." dedi.

Geçen yılki yarışmaya 285 robotun katıldığını, bu yıl ise sayının 850'ye ulaştığını vurgulayan Güneş, "Buradaki yarışmada alınacak sertifikayla Japonya'daki yarışmaya katılınacak olunması, bizim geçen yıl yarışmayı profesyonel olarak yaptığımızı gösteriyor. Gelecek yıl da bu başarı katlanarak devam edecek. Türkiye'de başka üniversite ve kuruluşların başvurusu oldu ancak Kahramanmaraş Teknokent'in seçilmesi bizim için gurur verici." diye konuştu.

