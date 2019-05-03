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8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması'nda dereceye girecek robotlar, dünyanın en prestijlisi olarak nitelendirilen "All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"a katılma hakkı elde edecek - KSÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş: - "8 ülkenin kendi kategorilerindeki en iyi robotlarının yarışmasını izleyeceğiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokent Genel Müdürlüğünce ikincisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması", 8 ülkeden 850 robotun katılımıyla yarın başlayacak.

KSÜ Spor Salonu'nda düzenlenecek yarışmaya Türkiye, Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan 450 robot pilot katılacak.

"Çizgi İzleyen", "Hızlı Çizgi İzleyen", "Sumo", "Mini Sumo" ve "Serbest Proje" kategorilerinde düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, dünyanın en prestijlisi olarak nitelendirilen "All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"a katılma hakkı kazanacak.

KSÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, AA muhabirine, geçen yıl birincisini düzenledikleri yarışmadan çok güzel geri dönüşler aldıklarını, bu yıl da onun meyvesini topladıklarını söyledi.

"All Japan Robot-Sumo Tournament 2019"un dünyanın en iyi yarışması olarak bilindiğine dikkati çeken Güneş, 8 ülkeden yarışmacıların, dünyanın en iyi robotu olabilmek için yarışacaklarını kaydetti.

Güneş, Japonya'nın en iyi robot takımının da yarışmaya katılacağını dile getirerek, "4-5 Mayıs tarihlerinde, 8 ülkenin kendi kategorilerindeki en iyi robotlarının yarışmasını izleyeceğiz. Toplam 60 bin lira nakit ödül dağıtıyoruz. Her kategoride 8 ödül dağıtılacak. Dereceye giren yarışmacımız, Japonya'da düzenlenen dünyanın en büyük robot yarışmalarına katılma hakkı kazanacak. Japonlar bunu belirleme hakkını Türkiye'de bize verdi." dedi.

Geçen yılki yarışmaya 285 robotun katıldığını, bu yıl ise sayının 850'ye ulaştığını vurgulayan Güneş, "Buradaki yarışmada alınacak sertifikayla Japonya'daki yarışmaya katılınacak olunması, bizim geçen yıl yarışmayı profesyonel olarak yaptığımızı gösteriyor. Gelecek yıl da bu başarı katlanarak devam edecek. Türkiye'de başka üniversite ve kuruluşların başvurusu oldu ancak Kahramanmaraş Teknokent'in seçilmesi bizim için gurur verici." diye konuştu.

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2. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması Japonya Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği

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