"8. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metrajlı Film Yarışması"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" kapsamında yapılan "Uluslararası Altın Terazi Kısa Metrajlı Film Yarışması"nın finalistleri belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmaya 3 bin kısa film başvuru yaptı.

Başvuruların ön jüri tarafından yapılan değerlendirilmesinin ardından "Adalet" temalı 10 kısa film finale kaldı.

Oyuncu Barry Ward'in başkanlığını üstlendiği ana jüride ise Melis Birkan, Laura Kavanagh, Çiğdem Mater ve Bulut Reyhanoğlu yer alıyor.

Yarışmada finale, Irak yapımı Wathab Alsigar'ın "Demek Geri Döndü", İspanya yapımı Alicia Albares'in "Dört Anne", Santiago Cardelus Ruiz-Alberdi ile Pablo Manchado Cascun'un "Kahramanlar", İrlanda yapımı Tiernan Williams'ın "Evsizler", Almanya yapımı Cana Yılmaz'ın "Hala Nefes Alıyorum", Slovenya yapımı Jure Busic'in "Mavi Petar", Arjantin yapımı Jonathan Muia'nın "Ses", Avusturya'dan Yılmaz Vurucu'nun "Tatlı Şeker", Türkiye'den ise Merve Cirişoğlu Çotur'un "Kutu", Berkay Hasbay'ın "Tel" filmleri kaldı.