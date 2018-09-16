"8. Uluslararası Altın Terazi Kısa Metrajlı Film Yarışması"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" kapsamında yapılan "Uluslararası Altın Terazi Kısa Metrajlı Film Yarışması"nın finalistleri belirlendi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmaya 3 bin kısa film başvuru yaptı.
Başvuruların ön jüri tarafından yapılan değerlendirilmesinin ardından "Adalet" temalı 10 kısa film finale kaldı.
Oyuncu Barry Ward'in başkanlığını üstlendiği ana jüride ise Melis Birkan, Laura Kavanagh, Çiğdem Mater ve Bulut Reyhanoğlu yer alıyor.
Yarışmada finale, Irak yapımı Wathab Alsigar'ın "Demek Geri Döndü", İspanya yapımı Alicia Albares'in "Dört Anne", Santiago Cardelus Ruiz-Alberdi ile Pablo Manchado Cascun'un "Kahramanlar", İrlanda yapımı Tiernan Williams'ın "Evsizler", Almanya yapımı Cana Yılmaz'ın "Hala Nefes Alıyorum", Slovenya yapımı Jure Busic'in "Mavi Petar", Arjantin yapımı Jonathan Muia'nın "Ses", Avusturya'dan Yılmaz Vurucu'nun "Tatlı Şeker", Türkiye'den ise Merve Cirişoğlu Çotur'un "Kutu", Berkay Hasbay'ın "Tel" filmleri kaldı.
- Festival hakkında
Yönetmen Derviş Zaim'in "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" jüri başkanlığını üstlendiği festival, 9-15 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
Bu yıl festivalin akademik bölümünde "Madde ve Alkol Bağımlılığı" ele alınacak.
Film gösterimleriyle birlikte akademik programların da aynı anda sürdürüleceği festivalde kısa ve uzun metrajlı filmler izlenime sunulacak.
Akademik program ise İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık gerçekleştirilecek.
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