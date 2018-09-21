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8. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Festival kapsamındaki yarışma için 26 ülkeden 4 bin 319 fotoğraf başvurusu yapıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiğimiz Bursa FotoFest, sürekliliği ve her geçen gün zenginleşen içeriğiyle ülkemizin önemli etkinliklerinden bir tanesi haline dönüşüyor"

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle ve "Ritüeller" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest) farklı coğrafyalardan fotoğraf sanatçılarının katılımıyla 28 Eylül-7 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilecek festivalde, Magnum Photos'tan Fransız Bruno Barbey, World Press Photo'dan İtalyan Paolo Patrizi, Yarat Çağdaş Sanat Platformundan Azerbeycanlı Fakhriyya Mammadova, İranlı Mehran Cheraghchi Bazar, Şilili Roberto Guerra Toledo, Afganistanlı Vega Moqarabi, Brezilyalı Guilherme Bergamini ve Romanyalı Patricia Morosan'ın da aralarında bulunduğu 12 farklı ülkeden 165 fotoğrafçı ve fotoğraf editörü konuk olacak.

Hindistan'ın konuk ülke olarak ağırlanacağı festival kapsamında, 5 sanatçı söyleşisi, bir konuk ülke oturumu, 2 seminer, 6 fotoğraf gösterisi ve 66 portfolyo değerlendirmesi yapılacak.
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- "107 sergi, bin 500'den fazla fotoğraf"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Instagram'da #Ritüeller2018" etiketiyle düzenledikleri yarışmaya 26 ülkeden 4 bin 319 başvuru geldiğini belirtti.

Aktaş, Bursa FotoFest'in Türkiye'nin önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiğimiz Bursa FotoFest, sürekliliği ve her geçen gün zenginleşen içeriğiyle ülkemizin önemli etkinliklerinden bir tanesi haline dönüşüyor. Bursa FotoFest'i unutulmaz bir etkinliğe dönüştürecek dünyanın farklı coğrafyalarındaki kültürlere ait ibadet, dini ayin ve adet haline gelmiş sünnet, kına eğlencesi, asker uğurlama, tören, kutlama ve benzeri ritüellerden çekilmiş fotoğraflar ile Bursa'da görsel bir şölenin yaşanması hedeflenmekte."

Konuk ülke Hindistan'ın da en güzel şekilde ağırlanacağını anlatan Aktaş, "Hindistan binlerce yıllık kadim geleneklere ve ilginç ritüellere sahip bir ülke. Bu yönüyle fotoğraf sanatçılarının her zaman dikkatini çekmiş ve onlara konu olmuş özel bir yer." diye konuştu.

- "Uluslararası Fotoğraf Yarışması"

Aktaş, festivalin Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival yürüyüşüyle başlayacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çağrılı sergilerde bu yıl, Fransa, Sırbistan, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, İran, İtalya, Romanya, Şili, Afganistan, Hindistan ve Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısı, 107 sergide yer alan bin 500'den fazla fotoğrafla katılıyor. Türkiye'den de Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Eskişehir, Hakkari, Hayat, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Van'dan fotoğrafçıların sergileri yer alıyor. 'Ritüeller2018' etiketiyle uluslararası Instagram yarışması düzenlendi. 26 ülkeden 4 bin 319 fotoğraf başvuru yaptı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın verdiği bilgiye göre, yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira para ve mansiyon ödülleri verilecek. Yarışmada 10 fotoğraf da özel ödül olarak Bursa FotoFest madalyası kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FotoFest Ritüeller 2018

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