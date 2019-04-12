HABER

"8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

Çocuk hakları temalı ﬁlmleri desteklemeyi ve izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan festivalin açılışı yapıldı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Birçok çocuk içme suyuna ulaşmada zorluk çekiyor, istismar ve şiddet görüyorlar. Dünya, 'Bu problemlerle ilgili ne yapabiliriz?' diye düşünmek adına 30 yıl önce bir araya geldi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni oluşturdular"

Dünyanın dört bir yanından çocuk hakları temalı ﬁlmleri izleyicilerle buluşturmayı ve bu alanda ﬁlm yapımını desteklemeyi amaçlayan "8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali" Bursa'da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir, Nilüfer ve Osmangazi belediyeleri, Sivil Düşün Avrupa Birliği (AB) Programı, Anadolu ve Bursa Uludağ üniversiteleri, Matuku Film ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle organize edilen festivalin açılışı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bu festivale katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Festivalin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Berger, "Bu yıl özel bir yıl, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yılı. Birçok çocuk içme suyuna ulaşmada zorluk çekiyor, istismar ve şiddet görüyorlar. Dünya, 'Bu problemlerle ilgili ne yapabiliriz?' diye düşünmek adına 30 yıl önce bir araya geldi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni oluşturdular. Türkiye de bu konuda kurucu katılımcılardan biri. Sizler buradaki çocuklar, birçok şeye rahat ulaşabiliyorsunuz, umarım dünyanın geri kalanında da böyle olur." dedi.

Etkinliklere katılan öğrencilere belgelerini veren Berger ile Festival Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon, resim ve fotoğraf sergisini de gezdi.

Açılış programı, film gösterimleri ve diğer etkinliklerin ardından sona erdi.

- Kimliğin korunması teması

Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesinin ele alındığı festivalde bu yıl, devletlerin bir ad, vatandaşlık ve aile bağlarına sahip olma hakkına saygı gösterme gerekliliğini vurgulayan ve sözleşmenin 8'inci maddesi olan "Kimliğin Korunması"na dikkat çekiliyor.

Festivalde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel taşlarından biri olan çocuk katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 18 yaş altındaki yönetmenlerin 13 kısa ﬁlmi izletilecek. Ayrıca, "Yetişkinlerin Gözünden Çocuk Hakları" bölümünde 19 ülkeden, 18 yaş üstü yönetmenlerin yaptığı çocuk hakları konulu 37 ﬁlm gösterilecek.

Etkinliğin yeni bölümü "6 Kıta 1 Ülke" kategorisinde festivale başvuran ﬁlmler arasından her kıtayı temsilen seçilen en iyi ﬁlmin yanı sıra yönetmeninin kişisel görüşlerini paylaştığı video mesajları da izleyiciyle buluşturulacak. Yönetmenlerin, gönderdikleri kişisel mesajlar sayesinde seyirciyle güçlü bir iletişim kurmasının amaçlandığı bu bölümde, Türkiye'den Ayçe Kartal, "Kötü Kız" adlı filmiyle yer alacak.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan hakların, öncelikle çocuklar tarafından bilinmesinin amaçlandığı festival 19 Nisan'da sona erecek.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Yargıtay'dan 12 Eylül davasında kararYargıtay'dan 12 Eylül davasında karar
112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk hakları festival

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.