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"8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Deniz, kara savunması, hava ve güvenlik alanlarında birçok firmanın bulunduğu fuar, "Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı" niteliği taşıyor - Fuara, Türkiye'den Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra 16 firma katılıyor - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu: - "Teknoloji transferi ve ortak üretim teklif ediyoruz. Kendi potansiyelimizi yaymak istiyoruz. Kardeş ve dost ülkelerle bu işi beraber götürmek istiyoruz"

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 8. Uluslararası Savunma Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Endonezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Cakarta Uluslararası Fuar alanında düzenlenen fuar, Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, diğer ülkelerden savunma bakanları ve bakan yardımcılarının hazır bulunduğu açılış töreniyle başladı.

Ryacudu, burada yaptığı konuşmada, fuarda deniz, kara savunması, hava ve güvenlik alanlarında birçok firmanın bulunduğuna ve Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı olduğuna dikkati çekti.

Endonezya'nın savunma sanayisine verdiği öneme değinen Ryacudu, Türkiye'nin askeri kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen "Kaplan MT" tankına ilişkin iki ülkenin ortak başarısına vurgu yaptı.
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- "Artık aktör olarak bulunuyoruz"

Fuarın açılış törenine katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki savunma fuarında Türkiye'den Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bulunuyor. SSB'nin dışında savunma sanayi alanında 16 firmamız burada tanıtımlarını yapıyor. Daha önce böyle fuarları izlemek ya da görmek için geliyorduk. Ama artık aktör olarak bulunuyoruz." diye konuştu.

Endonezya ile yapılan savunma iş birliği alanlarına değinen Kavaklıoğlu, şunları kaydetti:

"Endonezya ile ortak yaptığımız projeler var, yapmak istediğimiz projeler var. Tank, denizaltı projemiz var, Anka ile ilgili gelişmeler var. Şu anda biz teknoloji transferi ve ortak üretim teklif ediyoruz. Kendi potansiyelimizi yaymak istiyoruz. Kardeş ve dost ülkelerle bu işi beraber götürmek istiyoruz. Fuar alanında ülkemizden gelen firmaların önemli bir yer tuttuğunu memnuniyetle gördük. Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla fuar alanında bizi gördü ve ziyaret etti, bunlar önemli gelişmeler. Türkiye'nin önü açık ancak yapılacak çok iş var hala."

Fuar her iki yılda bir düzenlenirken, bu yılki fuarda savunma sanayi, havacılık, güvenlik hizmetleri, deniz teknolojisi gibi alanlarda Türkiye'nin de aralarında olduğu 59 ülkeden 867 firma ürünlerini tanıtıyor.

8. Uluslararası Savunma Fuarı 10 Kasım'a kadar devam edecek.

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