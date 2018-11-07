"8. Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı" başladı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 8. Uluslararası Savunma Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Endonezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Cakarta Uluslararası Fuar alanında düzenlenen fuar, Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu, diğer ülkelerden savunma bakanları ve bakan yardımcılarının hazır bulunduğu açılış töreniyle başladı.

Ryacudu, burada yaptığı konuşmada, fuarda deniz, kara savunması, hava ve güvenlik alanlarında birçok firmanın bulunduğuna ve Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı olduğuna dikkati çekti.

Endonezya'nın savunma sanayisine verdiği öneme değinen Ryacudu, Türkiye'nin askeri kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen "Kaplan MT" tankına ilişkin iki ülkenin ortak başarısına vurgu yaptı.

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- "Artık aktör olarak bulunuyoruz"

Fuarın açılış törenine katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki savunma fuarında Türkiye'den Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bulunuyor. SSB'nin dışında savunma sanayi alanında 16 firmamız burada tanıtımlarını yapıyor. Daha önce böyle fuarları izlemek ya da görmek için geliyorduk. Ama artık aktör olarak bulunuyoruz." diye konuştu.