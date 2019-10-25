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8. Uluslararası Erbil Maratonu "temiz bir çevre" temasıyla düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

8. Uluslararası Erbil Maratonu "temiz bir çevre" temasıyla düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Erbil Maratonu, "temiz bir çevre" temasıyla yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin de katıldığı maraton, Sami Abdurrahman Parkı ve çevresinde koşuldu.

"Daha temiz bir çevre için koşuyoruz" sloganıyla başlayan maratona katılan yerli ve yabancı sporcular, 42 kilometre ve 20 kilometrelik yarı maraton ile halk koşusu olmak üzere 3 kategoride yarıştı.

Koşunun ardından açıklama yapan Barzani, maratonda yer almaktan sevinç duyduğunu dile getirerek, çevrenin temiz tutulmasına dikkati çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla maratona katıldığını söyledi.

Maraton kapsamında dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil maraton Neçirvan Barzani

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