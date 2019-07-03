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8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği öz güven sayesindedir" - "Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği öz güven sayesindedir." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, halen 22 ayrı ülkede, 23 mezunlar derneği bulunduğunu söyledi.

Mezunların bulunduğu her ülkede bir kontak noktasının şart olduğunu ifade eden Erdoğan, bunun için diğer ülkelerdeki mezun derneklerinin kuruluş çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Erdoğan, mezunların kendi ülkelerinde veya hayatlarını devam ettirdikleri her yerde Türkiye'nin daima yanlarında olacağından şüphe duymamaları gerektiğini belirterek, "Çünkü sizler, artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşin kardeş üzerindeki hakkı bunu gerektirir. Bizim kültürümüzde kardeşlik, mekanla ve zamanla sınırlı değildir. Kardeşlik, son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir, bir bağdır, bir hukuktur." diye konuştu.

- "Türkçe artık sizlerin ortak dilidir"

Uluslararası öğrencilerle, ailelere ve evlatlara miras kalacak bir gönül köprüsü kurulduğuna inandığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hem öğrencilerimizden hem mezunlarımızdan beklentim, nerede yaşarsanız yaşayın, ne iş yaparsanız yapın bu ülke ile ve birbirinizle olan temasını asla koparmayın. Böylesine büyük bir ilişki ağı günümüz dünyasında paha biçilemez bir hazinedir. En önemlisi, Türkçe artık sizlerin ortak dilidir. Avrupa'da 6 milyonun üzerinde ülkemiz kökenli insanımız yaşıyor. Balkanlarda Türkçe canlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, Doğu Avrupa'dan Güney Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Tükçe ile iletişim kurmanız, işinizi yürütmeniz, hayatınızı sürdürmeniz mümkündür.

Gelin, elimizdeki bu iletişim ağını ve dil avantajını en güzel, en verimli, en hasbi şekilde değerlendirelim. Dünyanın en acımasız yöntemlerle sürdürülen siyasi, ticari, askeri mücadelelere sahne olduğu şu dönemde böylesine bir birliğin, beraberliğin, dayanışmanın üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar, hep birlikte durmadan dinlenmeden çalışmalıyız ancak bu şekilde gelecek nesillere hayırla yad edilebilecek bir miras bırakabiliriz."

- "Gerekli dersleri çıkartarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim teknolojisinin baş döndürücü bir şekilde geliştiğine dikkati çekerek, "Dünyanın devasa bir küreye dönüştüğü enformasyon çağının tam ortasındayız. Artık saniyeler içinde yer kürenin en ücra köşesindeki hadiselerden haberdar oluyor, alternatif medya kanallarından sesimizi de duyurabiliyoruz." dedi.

Gelişen imkanların birçok faydanın yanında ciddi zorlukları, sınamaları, asimetrik tehditleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte kavram dünyamız, hadiseleri yorumlama biçimimiz, meselelere bakış açımız da büyük bir dönüşüm geçiriyor. Her gün daha önce olmayan, kullanılma ihtiyacı istenilmeyen kavramlarla tanışıyor, asimetrik tehditlerle yüzleşiyoruz. Algıların, olguların yerine geçtiği, dijital savaşların cephe savaşlarından çok daha yıkıcı hale dönüştüğü, kurguyla hakikat arasındaki çizginin her geçen gün daha da soluklaştığı bir çağın içindeyiz. Bu durum karışsında ne yapabiliriz?

Elbette tarihi geriye saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen, bu gelişmeleri kendi değerlerimiz ve ilkelerimiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır. Siyasetçiler, yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler olarak hep birlikte bu yeni durumla, yeni dünya ile başa çıkabilecek ve durumu kendi lehimize çevirebilecek yöntemler geliştirmeliyiz. Bunu sadece milletimiz ve ülkemiz için değil, aynı zamanda sizlerin, evlatlarımızın da geleceği için yapmak zorundayız. Türkiye olarak, her alanda adımlarımızı işte bu anlayışla atıyor, yaşadığımız hadiselerin ışığında yarınımıza istikamet çiziyoruz. Tarihimizden güç alarak, başımıza gelenlerden gerekli dersleri çıkartarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz."

- "Onurlu duruşumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz"

Başarıların sayısını artırmaya, zaferlerin çapını büyütmeye, daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret ettiklerini dile getiren Erdoğan, bu noktada son 17 yılda çok büyük mesafe alındığına işaret etti.

Erdoğan, siyasetten ticarete, eğitimden sağlığa, teknolojiden savunmaya kadar pek çok alanda Türkiye'yi ileriye taşıdıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şayet bugün pasaportu itibar gören, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa hiç şüphesiz bu son dönemde attığımız adımların neticesidir. Eğer bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa katettiğimiz mesafenin verdiği öz güven sayesindedir.

Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk karşısında sesini yükselten bir Türkiye varsa, bu bizim dönemimizde yakalanan başarının sonucudur. Bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomiyle beraber diplomaside imza attığımız zaferlerin meyvesidir. Birleşmiş Milletlerden G-20'ye, NATO'dan daha pek çok uluslararası iş birliği platformuna kadar her zeminde kendimizle birlikte tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de sesi olmak için çalışıyoruz. İnşallah bu onurlu duruşumuzu, hem kendimiz hem dostlarımız için sonuna kadar da muhafaza edeceğiz."

Erdoğan, uluslararası öğrencilere önemli bir gerçeğin hatırlatılmasında fayda olduğunu belirterek, "Sizler, tarih boyunca din, dil, renk, kültür ayrımı yapmadan tüm mazlumlara, tüm mağdurlara yüreğini ve kapısını açmış necip bir ülkede bulunuyorsunuz." dedi.

(Sürecek)

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