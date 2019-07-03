Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri." dedi. Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin, asırlardır barış ve insanlığın huzuru için mücadele etmiş bir milletin misafiri olduğunu söyledi. Türkiye'nin, geçmişteki zaferleri ve yenilgilerini anarken gurur veya husumet duygularını kabartmak yerine gelecek için dersler çıkarttığını belirten Erdoğan, "Tarih boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nefret, ayrımcılık, ötekileştirme ve hakir görme yanlışına asla düşmedik. Vatanımızı korurken de yurt dışında terörle mücadele ederken de dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, zulümlere tepkimizi koyarken de asla intikam alma anlayışıyla hareket etmedik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin adaletin, kendi vatandaşları ile birlikte tüm kardeşlerinin hakkını, hukukunu, refahını ve güvenliğini korumanın peşinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri. Bugüne kadar şiddeti asla sistematik bir mücadele yöntemi olarak benimsemedik. Meşru zemin ve meşru araçlar varken, demokrasi, diplomasi ve sandık varken asla gayri meşru yollara tevessül etmedik. İnşallah bundan sonra da aynı ilkeli tavrımızı devam ettireceğiz." - "Hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyetten ödün verilmeyecek" Türkiye'ye yönelik haksızlıklarla mücadele ederken hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden ödün verilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Kadim tarihimizden aldığımız ilham ile modern köleliğin görünmeyen zincirlerini kırmanın en etkili yolunu da eğitim ve öğretim olarak görüyoruz." diye konuştu.