İSTANBUL (AA) - Türkiye ve dünyadan birçok filmin yer aldığı "8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" 9 Kasım'da başlayacak.
Festivalin Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 8.sini düzenlediklerini belirterek, "Aslında bilimsel bir programla film festivalini birleştirerek, tüm toplumu ilgilendiren konuları sanatla birlikte tartışmaktı amacımız. Bu şekilde de devam ediyoruz." dedi.
Semerci, tematik bir festival olduklarını ve "adalet" temasını ele aldıklarını dile getirerek, "Adaletin her alanını gösteren, onlarla ilişkili ve yeni olan, Türkiye'de gösterilmemiş filmlerden bir seçki oluşturuyoruz." diye konuştu.
Filmlerin Kadıköy Sineması ile Atlas Sineması'nda gösterileceğini aktaran Semerci, "İz Bırakanlar" ve "Adalet Terazisi" bölümleriyle birlikte yaklaşık 30 filmin sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.
Bengi Semerci, yarışma filmleriyle Adalet Terazisi bölümünde gösterilecek yapımların daha önce İstanbul'da gösterilmemiş olduğuna dikkati çekerek, "2017 ve 2018 yılına ait filmler. Bu filmlerin birçoğu Berlin'de, Cannes'da ve Saraybosna Film Festivali'nde yarışmadaydılar. Bir kısmı ödül kazanmış, bir kısmı ise sadece yarışmaya katılmış filmler. Temel amaç filmlerin adalet temalı olması olduğu için, seçkiler de buna göre hazırlandı." ifadelerini kullandı.
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- Üç bin kısa film başvurdu
Kısa filmlerin 3 bin, uzun metrajlı filmlerin ise 400 başvuru arasından seçildiğini kaydeden Semerci, "Bu yıl özellikle yarışmada adalet temalı başvuran filmimiz yok maalesef. Yarışma için başvuru gelmedi. Daha önceki yıllarda yarışmada en azından ikişer Türk filmimiz oluyordu ama bu yıl yok." dedi.
Prof. Dr. Semerci, festivalde yer alan çeşitli filmlere ilişkin de bilgi vererek, şunları aktardı:
"Kule, 11 yaşında Filistin'de mülteci kampında doğmuş ve hiç oradan dışarı çıkmamış bir çocuğun hem dedesinin anlattıkları hem çevresinde gördükleriyle Filistin-İsrail ilişkisini irdeleyen, Filistinlilerin yaşadıklarını da geçmişe dönük anılarını gösteren bir animasyon film. Çok etkileyici bir film. Ben ilk izlediğimde çok etkilenmiştim. Aslında erişkinler için ama animasyon olduğu ve bir çocuğun dilinden anlatıldığı için çocukların da izleyebileceği bir film."
İyi film seyretmek üzere sinemaseverleri festivale davet eden Semerci, "Türkiye'de bu filmlerin çoğu muhtemelen vizyona girmeyecek. Bir daha izleme şansı da olmayacak. Ödül kazanmış ve aday olmuş filmleri izlemek için iyi bir şans." değerlendirmesinde bulundu.
Festival kapsamında "12 Yıllık Gece", "Ayka", "Benim Kızım", "Çevirmen", "Daimi Şüpheliler", "Erkekler de Ağlar", "Filler Çimen", "Fındıklar Kırılırken", "İtaat", "Krotoa", "Kule", "Kuzey Rüzgarı", "Limonata", "Mali", "Sessiz Devrim", "Sokağın Sesi", "Suç Unsuru", "Suçlu", "Şok Dalgası, Aklımın Günlüğü", "Terbiye", "Utoya 22 Temmuz" ve "Yük"ün de aralarında bulunduğu filmler izlenebilecek.
"Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nın jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim, "Altın Terazi Kısa Film Yarışması"nın jüri başkanlığını ise Barry Ward üstlenecek.
Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festivalde, "Sinema Madde ve Alkol Kullanımını Özendirir mi?" ve "Sinema Adalet İlişkisi" başlıklı iki panel düzenlenecek.
Festival, 15 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.
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