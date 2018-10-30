İSTANBUL (AA) - Türkiye ve dünyadan birçok filmin yer aldığı "8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" 9 Kasım'da başlayacak.

Festivalin Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 8.sini düzenlediklerini belirterek, "Aslında bilimsel bir programla film festivalini birleştirerek, tüm toplumu ilgilendiren konuları sanatla birlikte tartışmaktı amacımız. Bu şekilde de devam ediyoruz." dedi.

Semerci, tematik bir festival olduklarını ve "adalet" temasını ele aldıklarını dile getirerek, "Adaletin her alanını gösteren, onlarla ilişkili ve yeni olan, Türkiye'de gösterilmemiş filmlerden bir seçki oluşturuyoruz." diye konuştu.

Filmlerin Kadıköy Sineması ile Atlas Sineması'nda gösterileceğini aktaran Semerci, "İz Bırakanlar" ve "Adalet Terazisi" bölümleriyle birlikte yaklaşık 30 filmin sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

Bengi Semerci, yarışma filmleriyle Adalet Terazisi bölümünde gösterilecek yapımların daha önce İstanbul'da gösterilmemiş olduğuna dikkati çekerek, "2017 ve 2018 yılına ait filmler. Bu filmlerin birçoğu Berlin'de, Cannes'da ve Saraybosna Film Festivali'nde yarışmadaydılar. Bir kısmı ödül kazanmış, bir kısmı ise sadece yarışmaya katılmış filmler. Temel amaç filmlerin adalet temalı olması olduğu için, seçkiler de buna göre hazırlandı." ifadelerini kullandı.