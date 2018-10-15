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"8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 9-15 Kasım'da düzenlenecek festivalde, "adalet" temasını konu alan filmler gösterilecek - Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer: - "Adalet konusunda yapılacak çok şeyin olması dolayısıyla tüm dünyada ceza adaletinin kötüye kullanıldığı sayısız örneklere rastlamaktayız. Bunun yanı sıra işlenen suçlara karşı devletlerin cezalandırma politikalarındaki gelişmeler de çok önemli. Biz bütün bu sorunların en iyi şekilde sinema sanatıyla tartışılabileceği kanaatindeydik. Festivali de bu nedenle başlatmıştık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sinema alanında "adalet" temasının ele alındığı festivalin tanıtım toplantısı, Crowne Plaza Istanbul'da yapıldı.

Toplantıda konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivale destek verenlere teşekkür ederek, "Her sene film ve akademik programımızla ilgili çok güzel övgüler alıyoruz. Bu övgüler bize cesaret veriyor ve birlikte yola devam ediyoruz. Devam edişimizin de tek nedeni hakikaten gösterilen güzel filmler." dedi.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürü olan Sözüer, her gün adalet, suç ve ceza hukuku konusunda büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adalet konusunda yapılacak çok şeyin olması dolayısıyla tüm dünyada ceza adaletinin kötüye kullanıldığı sayısız örneklere rastlamaktayız. Bunun yanı sıra işlenen suçlara karşı devletlerin cezalandırma politikalarındaki gelişmeler de çok önemli. Biz bütün bu sorunların en iyi şekilde sinema sanatıyla tartışılabileceği kanaatindeydik. Festivali de bu nedenle başlatmıştık. Üniversitede ciltlerle anlatamayacağımız konular, bu seneki film festivalinde anlatılıyor."

- Açılış 8 Kasım'da CRR Konser Salonu'nda yapılacak

Festivalin program koordinatörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise 2017 ve 2018 yıllarında uluslararası festivallerde yarışan filmlerin gösterime sunulacağına işaret ederek, "Dolayısıyla sadece temaya uysun diye değil, sinema sanatı açısından da çok önemli ve değerli filmler yer alıyor festivalde ve birçoğu da bir daha Türkiye'de vizyona girmeyecek, İstanbul'da da ilk gösterimleri olacak." diye konuştu.

Semerci, festival süresince filmlerin Kadıköy sinemaları ve Beyoğlu Atlas Sineması'nda izleyicilerle buluşacağını belirterek, şunları aktardı:

"Festivalin açılışı 8 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Açılış törenimizde her yıl olduğu gibi onur ödüllerimiz var. Bu sene sinema onur ödülümüzü Derviş Zaim'e takdim edeceğiz. Akademik onur ödülümüz ise madde, alkol bağımlılığı ve kullanımı konusunda Avrupa'daki politikalara da etki eden akademisyen ve psikiyatrist David Nutt'a verilecek. Bu yıl 2 de 'Sinemaya Katkı Ödülü' var. Bunlardan biri hayatının büyük bir kısmını Türk sinemasında ve bazı yabancı televizyon ve basın organlarında ses teknisyeni olarak geçirmiş olan İsmail Karadaş'a, diğeri de Türkiye'de yine sinemayla ilgili organizasyonların kurulması ve devam etmesi için çalışmalar gösteren Sinematek'in kurucularından Jak Şalom'a verilecek."

- Yarışmanın jüri başkanı yönetmen Derviş Zaim

Festival kapsamında düzenlenen "8. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nın bu yılki jüri başkanı ise yönetmen Derviş Zaim oldu. Jüride ayrıca Bulgaristan'dan yapımcı Pavlina Jeleva, İsviçre'den yapımcı Ivan Madeo, Rusya'dan yapımcı, senarist ve yönetmen Evgenia Tirdatova ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Bu yıl 3 bin filmin başvuru yaptığı, jüri başkanlığını ise İrlandalı oyuncu Barry Ward'un üstlendiği "Altın Terazi Kısa Film Yarışması"nın jürisinde Melis Birkan, Laura Kavanagh, Bulut Reyhanoğlu ve Çiğdem Mater bulunuyor.

Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festival bünyesinde "Sinema Madde ve Alkol Kullanımını Özendirir mi?" ile "Sinema Adalet İlişkisi" başlıklı iki panel düzenlenecek.

Festivalin "İz Bırakanlar" bölümünde ise dünya ve Türk sinemasının unutulmayan filmlerine yer verilecek.

Bu yıl "Madde ve Alkol Bağımlılığı" olarak belirlenen festivalin akademik programında dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimler tartışmalara katılacak. Akademik program, İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olarak yapılacak.

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8.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali adalet Adem Sözüer CRR kasım

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