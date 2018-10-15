"8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"ne doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sinema alanında "adalet" temasının ele alındığı festivalin tanıtım toplantısı, Crowne Plaza Istanbul'da yapıldı.

Toplantıda konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivale destek verenlere teşekkür ederek, "Her sene film ve akademik programımızla ilgili çok güzel övgüler alıyoruz. Bu övgüler bize cesaret veriyor ve birlikte yola devam ediyoruz. Devam edişimizin de tek nedeni hakikaten gösterilen güzel filmler." dedi.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürü olan Sözüer, her gün adalet, suç ve ceza hukuku konusunda büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adalet konusunda yapılacak çok şeyin olması dolayısıyla tüm dünyada ceza adaletinin kötüye kullanıldığı sayısız örneklere rastlamaktayız. Bunun yanı sıra işlenen suçlara karşı devletlerin cezalandırma politikalarındaki gelişmeler de çok önemli. Biz bütün bu sorunların en iyi şekilde sinema sanatıyla tartışılabileceği kanaatindeydik. Festivali de bu nedenle başlatmıştık. Üniversitede ciltlerle anlatamayacağımız konular, bu seneki film festivalinde anlatılıyor."