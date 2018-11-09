"8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nin açılışı yapıldı

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, konuşmasında festivalin büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğu ifade ederek, "Hep adalet ve hukukun peşindeyiz. Bu yolda sinema sanatının ürünleriyle daha çok adalet, hakikat ve hukuk nasıl olur diye her yıl bir araya geliyoruz." dedi.

Yekta Kopan ve Pınar Altuğ'un sunduğu açılış programı, festivalde yarışacak filmlerden kesitlerin gösterildiği bir videonun izlenmesiyle devam etti.

Program, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'nde yer alan Derviş Zaim, Pavlina Jeleva, Ivan Madeo, Evgenia Tirdatova ve Bennu Yıldırımlar ile kısa metraj jürisindeki Barry Ward, Melis Birkan, Laura Kavanagh, Çiğdem Mater ve Bulut Reyhanoğlu'nun takdim edilmesiyle başladı.

Festivalin açılış programı, sinema ve sanat dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra akademisyen ve öğrencilerin de katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve dünyadan birçok filmin yer aldığı "8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" başladı.

Sözüer, festivalin devam etmesi için verilen desteklere değinerek, "Festivalimize önemli manevi katkılarda bulunanlar olduğu gibi diğer pek çok yönden de dostane katkılar var." ifadesini kullandı.

- "Filistin’i anlatan bir animasyon filmimiz var"

Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini anımsatan Sözüer, "Her yıl 'acaba Filistin'le ilgili bir film bulabilecek miyiz?' diye festivallere baktım. Bu sene çok şanslıyız, bir animasyonla Filistin’i anlatan bir filmimiz var. Bunu bulmak bile bu festivale devam etmek için önemli bir motivasyon sağladı." diye konuştu.

Festivalde yer alacak filmler hakkında bilgiler veren ve katkı sunan herkese teşekkür eden Sözüer, şunları kaydetti:

"Bu yıl da dünyadan sinemacıları ve akademisyenleri, İstanbul’da Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin forumunda buluşturduk. Bu buluşmayı sağlamak için katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Herkesi yediden yetmişe, yedi yıldır adalet dostlarına katılmak için filmleri izlemeye ve akademik programa katılmaya davet ediyoruz."