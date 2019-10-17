Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Türkmen, ata sporlarının dini ve milli motiflerle donatıldığını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Türkmen, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu'ndaki konuşmasında, bir kültür ürününün gelecek nesillere aktarılması için o kültür hatlarına ihtiyacın olduğunu ve bu hatları aksettiren geleneksel sporlardaki tarihi malzemeler olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda Türk kültürünün zenginliğine vurgu yapan Türkmen, şöyle konuştu:

"Kendi tarih ve kimliğini bilmeyen, bunun şuurunda olmayan hiçbir kültürün anlamı yoktur. Ata sporlarımız, milli ve dini motifler ile donatılmıştır. Bu sempozyumla geleneğimizi yaşatabilmek, tanıtabilmek ve gelecek kuşaklara yazılı belge bırakabilmeyi milli vazife olarak görenler aynı zamanda milli kültürün taşıyıcı ve koruyucu vizyonuyla sosyal bir misyon üstlenmişlerdir. Bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederim."