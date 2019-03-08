8. UMED Medya Akademisi sertifika töreni

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi eylemlerinde, ülkemizi sevmeyen insanların, sahte hesaplarla provokasyon yaptıklarını gördük. Ama bu konudaki boşluğu gören camiamızın özellikle 15 Temmuz'da nasıl bir sosyal medya ağı kurduğunu, nasıl basında öne geçen bir anlayışla meydanlara milyonlarca insanın davet edildiğini, bir anlamda Gezi'deki boşluğun doldurulduğunu görmüş olduk." dedi.

8. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Medya Akademisi katılımcılarına sertifikalarının verilmesi amacıyla Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

UMED'in, sosyal medya alanında 4 haftalık eğitim verdiği 50 kursiyere, sertifikaları Bülent Turan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından verildi.

Ertürk, kursiyerlere, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı vatandaşların direnişini sembolize eden bir heykelcik de hediye etti.

Turan ve Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla programa katılan kadınlara da karanfil vererek, günlerini kutladı.