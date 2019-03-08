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8. UMED Medya Akademisi sertifika töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Gezi eylemlerinde, ülkemizi sevmeyen insanların, sahte hesaplarla provokasyon yaptıklarını gördük. Ama bu konudaki boşluğu gören camiamızın özellikle 15 Temmuz'da nasıl bir sosyal medya ağı kurduğunu, nasıl basında öne geçen bir anlayışla meydanlara milyonlarca insanın davet edildiğini, bir anlamda Gezi'deki boşluğun doldurulduğunu görmüş olduk"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi eylemlerinde, ülkemizi sevmeyen insanların, sahte hesaplarla provokasyon yaptıklarını gördük. Ama bu konudaki boşluğu gören camiamızın özellikle 15 Temmuz'da nasıl bir sosyal medya ağı kurduğunu, nasıl basında öne geçen bir anlayışla meydanlara milyonlarca insanın davet edildiğini, bir anlamda Gezi'deki boşluğun doldurulduğunu görmüş olduk." dedi.

8. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Medya Akademisi katılımcılarına sertifikalarının verilmesi amacıyla Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

UMED'in, sosyal medya alanında 4 haftalık eğitim verdiği 50 kursiyere, sertifikaları Bülent Turan ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından verildi.

Ertürk, kursiyerlere, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı vatandaşların direnişini sembolize eden bir heykelcik de hediye etti.

Turan ve Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla programa katılan kadınlara da karanfil vererek, günlerini kutladı.

Bülent Turan, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın, son dönemde yazılı basının önüne geçtiğini belirterek, "Önceden gazetelerin tirajının ne olduğuna bakılırdı. Şimdi sosyal medya takipçi sayısına bakılıyor. Etki alanına bakılıyor. Eğer bu alanları boş bırakırsak başka güçlerin, hatta milli olmayan güçlerin anlayışının bu konuyu nasıl öne çıkardığını, bu alanı nasıl doldurduğunu üzülerek gördük." diye konuştu.

Gezi olaylarındaki boşluğun, 15 Temmuz'da doldurulduğunu anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Gezi eylemlerinde, ülkemizi sevmeyen insanların, sahte hesaplarla provokasyon yaptıklarını gördük. Ama bu konudaki boşluğu gören camiamızın özellikle 15 Temmuz'da nasıl bir sosyal medya ağı kurduğunu, nasıl basında öne geçen bir anlayışla meydanlara milyonlarca insanın davet edildiğini, bir anlamda Gezi'deki boşluğun doldurulduğunu görmüş olduk. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Düzgün anlayışların bu konuda önde olması gerektiğini düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Kahramankazan Medya Akademisi Uluslararası Medya Enformasyon Derneği UMED

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