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"8. UMKE Tatbikatı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da düzenlenen tatbikata 81 ilden katılan ekiplerin kullandığı 150 araç konvoy oluşturdu

Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenen "8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı"na 81 ilden katılan ekiplerin kullandığı 150 araç konvoy oluşturdu.

Malatya Şeker Fabrikası'na ait alanda ambulans ve UMKE araçları gibi arama kurtarma taşıtlarının da bulunduğu 150 araçlık konvoy, sirenlerini çalarak yola çıktı.

Çevreyolu üzerinde tek sıra halinde seyreden araçlar uyarı lambalarını ve farlarını da açarak, İnönü Caddesi'ni takiben şehir merkezine giriş yaptı. Konvoy daha sonra Mehmet Buyruk Caddesi'nden tekrar çevre yoluna bağlanarak, başlangıç noktasına döndü.

Şehir merkezindeki vatandaşlar da konvoya el sallayıp, alkış tutarak eşlik etti.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da dün başlatılan tatbikatta, yüksekten düşen yaralıya müdahale, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelere maruz kalan bireylerin kurtarılması, tren kazası, Levent Kanyonu'nda helikopter ile medikal kurtarma ve tıbbi tahliye, çoklu trafik kazası, hasta tahliyesi ve enkazdan yaralı kurtarma senaryoları gerçekleştirilecek.

Tatbikat, 27 Temmuz'da sona erecek.

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"8. UMKE Tatbikatı" 81 il Malatya Sağlık Bakanlığı UMKE Tatbikatı

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