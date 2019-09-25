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8 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

ABD'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Bir çift 8 yaşında sevimli bir kız çocuğunu evlat edindi. Ancak bu küçük kız çocuğunun aslında 22 yaşında sosyopat bir cüce olduğu ortaya çıktı.

8 yaşında diye evlat edindiler, 22 yaşında sosyopat cüce çıktı!

45 yaşındaki Kristine Barnett ve eski eşi 43 yaşındaki Michael Barnett 2010 yılında Ukrayna doğumlu Natalia isimli bir kız çocuğunu evlat edindiler.

Kızın evlat edinildiği yıl Natalia'yı doktora götüren çift, doktordan kızın 8 yaşında olduğu teyidini aldı. Ancak kızın gerçek yaşı 22 idi ve cücelik sendromu vardı. Kızın özel durumu nedeniyle yaşının saptanması oldukça
zordu ve doğum belgesi hatalıydı.

En başlarda bir sorun olmamasına karşın geçen zaman içinde küçük kızda bir gariplik olduğunu farkettiler.

Zira kızın korku filmlerine olan düşkünlüğü ve tedirgin edici hal ve tavırları çifti germeye başladı.

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Kendini çocuk gibi gösteren sosyopat planını işlemeye başladı. Zira The Orphan (Yetim) isimli korku filmindeki cinayet planını birebir uygulamak istiyordu Natalia.

Kız önce çifti uykularında bıçaklamakla tehdit etti daha sonra üvey annesini elektrikli dikenli tellerin üzerine iterek elektrik çarptırmaya çalıştı ve kadının kahvesine çamaşır suyu koydu.

Daha sonra olayın can alıcı ayrıntılarını paylaşan üvey anne Kristine, Natalia'nın aile üyelerine öldürmeye ilişkin planlarını resimlerle çizdiğini aktardı.

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Kadın, "Düşünsenize gecenin bir yarısında karanlıkta ayakta öylece duran küçük bir kız var. Uyuyamıyorsun bile. Evdeki tüm kesici delici aletleri saklamak zorunda kaldık" dedi.

ÇAMAŞIR SUYUYLA ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI

Kristine olayı şu sözlerle aktarıyor;

"Bir gün kahveme çamaşır suyu dökerken yakaladım ve ne yaptığını sordum. Bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' dedi"

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Kristine sürecin çok zor olduğunu belirtti ve Natalia'nın çılgınlıklarını sıralamaya devam etti.

"Sokaktayken sürekli arabaların üzerinde zıplardı ve aynalara kan sürerdi."

Duruma daha fazla dayanamayan çift kızı psikoloğa götürdü. Psikolog kızdaki ruh hastalıklarının yetişkinlere özel olduğunu ve kızın aslında küçük bir kız değil yetişkin olduğunu söyledi.

KIZIN YAŞI 22 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Psikoloğun raporunu mahkemeye sunan çift kızın yaşını 22 olarak değiştirilmesini talep etti.

2012 yılında Indianapolis'teki mahkeme kızın 1989 doğumlu olduğuna karar verdi ve yaşını 22 olarak değiştirdi.

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Kıza Indianapolis'in Lafayette bölgesinde bir daire kiralayıp orada bıraktılar.

Çift, daha sonra iki oğullarının eğitimi için Kanada'ya taşındı.

NATALIA DAVA AÇTI

Ancak Natalia işin peşini bırakacak gibi değildi. Çifte onu küçük yaşta terk ettileri için dava açtı ve kan donduran olayın basına yansıması da bu şekilde gerçekleşti.

Kristine kızın evlat edinildiğinde zaten yetişkin olduğunu ve kandırıldığını söylüyor. Öte yandan kızın adet gördüğünü, vücudunun yetişkin gibi kıllandığını ve yetişkin dişlerinin olduğunu öne sürüyor.

Kristine, evlat edindiği yıl doktorun kızın yaşına ilişkin yanlış teşhis koyduğunu, kızın hastalığı nedeniyle yaşının saptanmasının zor olduğunu iddia ediyor. Mahkeme kayıtlarına göre 2014 yılında Natalia evden atıldı. Şu sıralar dava süreci devam etmesine rağmen kızın nerede yaşadığı bilinmiyor.

Tek başına yaşadığı sırada Natalia'nın arkadaşlarına ulaşmayı başaran basın, kızın yetişkin lisesine gittiğini ve yetişkinlerin iştirak ettiği bazı kurslara katıldığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
evlatlık Cüce sosyopat cinayet 22 yaş abd barnett

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nasıl iş arkadaş, olaya bak be ????
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