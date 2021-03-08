8 yaşında vücudunun yüzde 90'ı yanan genç: Kaza sonrası ölümden çok hayattan korkuyorum

Çocukluğunun ve ergen yaşlarının büyük kısmını hastanelerde onlarca ameliyatla, deri nakli operasyonları ile geçirdi. Sürekli acılar içindeydi, kabuslar görüyordu ve çok öfkeliydi.

Uyurken birden alevler içinde uyanıverdi. Ama büyük bir mucize oldu ve Paz hayatta kaldı.

"Beni hayatta tutan öfkem. Hayata dayanıp devam edebilmemi sağlıyor ve bir de rap yaparak, müzik yaparak içimi dökmek" diye devam ediyor.

O günden beri her gün acıyla yaşamak zorunda ve günler bazen çok zor geçiyor.

Vücudunun yüzde 90'ının korkunç bir şekilde yandığı kazayı mucizevi bir şekilde atlattığında sadece 8 yaşındaydı.

Ama İspanya'dan Aleixo Paz tam da böyle hissediyor.

12 yıl önce geçirdiği bir kazada vücudunun yüzde 90'ı yandığı halde mucizevi bir şekilde hayatta kalan Aleixo Paz 20 yaşında. "Öfke ve müzikle ayakta duruyorum" diyor.

Paz, insanların ona gözlerini dikip bakakaldığı kalabalık yerleri sevmiyor. İnsanlara karşı kuşkucu ve kolay kolay başkalarına açılamıyor.

Onun için yakında yönetmenliğini Ignacio Acconcia'nın yaptığı Ateşin Çocuğu (El Niño de Fuego) adlı belgeselde hikayesini anlatmayı kabul etmesi kolay olmadı.

Paz, yıllarca bir kamera tarafından izlenmekten hoşnut değildi ama yine de buna razı oldu.

Ama izleyenleri de bir "umut", bir "herşeye rağmen kendisini geliştirmeyi başaran insan" hikayesi beklememeleri konusunda uyardı.

Belgeselde insanları umutlandıracak tavsiyeler dağıtmak yerine kendisini olduğu gibi hiçbir süzgeçten geçirmeden sunmayı tercih etti:

"İnsanların beni bir kişisel başarı öyküsü olarak görmelerini istemiyorum. Hiç bir şeyin üstesinden gelmiş değilim. Herkes gibi yaşamak için gerekenlere katlanıyorum. Benim tek gücüm katlanma gücü."

'Hala atlatamadım'

Paz, başına gelenleri hala kabullenip atlatamadığını anlatıyor:

"İnsanlar, cesur olduğumu çünkü hayatta kalmaya çalıştığımı söylüyor. Ama bu hiç böyle değil. Kazadan beri hayat beni ölümden daha çok korkutuyor.